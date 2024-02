Deux enseignantes en adaptation scolaire de l’école internationale du Phare se sont méritées le prix de l’initiative coup de cœur dans le cadre du 15e anniversaire des Journées de la persévérance scolaire en Estrie.

Mettre en valeur des initiatives locales pour favoriser la réussite éducative; tel est l’objectif de ces journées. Pour remporter cette distinction, les deux enseignantes ont présenté leur projet des mini-entreprises de l’adaptation scolaire.

C’est une bonne tape dans le dos pour nous dire de continuer le travail qu'on fait. C’est reconnu!

À l’école secondaire du Phare, on a une équipe vraiment dynamique en adaptation scolaire, explique l’enseignante Ève-Marie Parr Boucher, l’un des récipiendaires du prix, en entrevue à Vivement le retour. On a plusieurs mini-entreprises dont la chocolaterie de l’école, les jardins hydroponiques, le café réconfort et la friperie caméléon.

Notre projet, c’était de mettre de l’avant toutes ces mini-entreprises de l’école internationale du Phare.

Ce qu’on veut, c'est de préparer les élèves à la vraie vie et de les motiver en faisant des choses concrètes. Par nos mini-entreprises, on concrétise leurs apprentissages et ils apprennent tout en s’amusant , ajoute Geneviève Petitclerc, l’autre récipiendaire de la distinction.

Notre objectif, c’est de les garder à l’école

Rappelons que les élèves en adaptation scolaire sont des jeunes qui vivent des difficultés à l’école. Ils évoluent dans des programmes particuliers pour les aider à cheminer le plus possible et selon leur niveau et leur rythme.

Les deux enseignantes avaient un objectif précis en tête lorsqu’elles ont bâti leur projet: garder les jeunes motivés en mettant sur pied des entreprises parfois éphémères, parfois qui perdurent dans le temps.

Dans leur parcours, on voit une belle amélioration.

Certains élèves ont beaucoup de plaisir à réaliser les différentes tâches. Nous, notre objectif, c’est de les garder à l’école pour l’obtention éventuelle de leur diplôme de formation préparatoire au travail et on souhaite que ces mini-entreprises les aident à atteindre ce but , précise Ève-Marie Parr Boucher.

Cette dernière rappelle toutefois que les défis se font nombreux. Les élèves doivent travailler l’un avec l’autre, ils doivent travailler leur socialisation et sortir de leur zone de confort. En bout de ligne, l’effet est positif pour tous.