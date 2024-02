La ministre des Finances, Chrystia Freeland, présentera son budget bientôt, probablement au cours de la semaine du 18 mars, seule semaine où les parlementaires siègent à Ottawa en mars. Le gouvernement fédéral doit-il couper dans ses dépenses, comme le suggèrent des économistes de l’Institut C.D. Howe, ou la situation budgétaire canadienne est-elle tout à fait saine et viable, comme l’affirment les économistes de Desjardins?

On peut se demander si, stratégiquement, le gouvernement Trudeau n’est pas tenté d’amorcer un virage budgétaire après huit années de déficits, d’endettement et d’investissements majeurs dans des programmes coûteux à un moment où les conservateurs, largement en tête dans les sondages, réclament plus de rigueur budgétaire.

En même temps, y a-t-il un problème réel dans les finances publiques du Canada? Faut-il vraiment s’inquiéter? Se peut-il que les déficits budgétaires du gouvernement Trudeau se traduisent, dans les faits, par des avancées sociales notables?

Selon Statistique Canada, le coefficient de Gini a baissé de 7 % de 2014 à 2021, ce qui veut dire que les niveaux d’inégalité ont baissé, et les politiques de l’État y sont pour quelque chose, notamment avec la création de l’Allocation canadienne pour enfants qui a permis de réduire le taux de pauvreté chez les ménages, le faisant passer de 12,9 % en 2016 à 7,4 % en 2021, toujours selon les données de Statistique Canada.

Des coupes budgétaires?

Maintenant, plusieurs économistes s’inquiètent de la soutenabilité budgétaire du gouvernement du Canada. Depuis que les libéraux sont au pouvoir, on a calculé plus de 550 milliards de dollars de déficit, en raison, en grande partie, de la pandémie, mais pas seulement. La dette nette est passée d’environ 700 milliards de dollars en 2015 à 1300 milliards aujourd’hui. La dette fédérale est passée de 31 % à 42 % du PIB.

Les économistes Don Drummond, Alexandre Laurin et William B.P. Robson de l’Institut C.D. Howe ont dévoilé mercredi le budget qu’ils souhaitent voir à Ottawa. Il ne ressemble en rien à ce qu’on a vu dans les dernières années. Ils écrivent d’emblée que la mise à jour gouvernementale de l’automne 2023 manquait de crédibilité, qu'elle ne permettait pas de dégager des sommes pour réduire les impôts et pour stimuler la productivité au Canada.

Ce qu’ils proposent, ce sont des coupes budgétaires afin de revenir à l’équilibre budgétaire en 2027-2028. C’est dans trois ans! Ils ont recommandé des compressions à hauteur de 11 milliards de dollars en 2024-2025, de 16 milliards les deux années suivantes, et jusqu’à 21 milliards en 2028-2029. Les économistes déterminent également de nouveaux revenus fiscaux.

Les dépenses de programmes sont passées de 264 milliards de dollars en 2015-2016 à 339 milliards en 2019-2020. La pandémie a provoqué une explosion à 609 milliards en 2020-2021. On sera encore à 534 milliards en 2028-2029, ce qui fait une croissance annuelle moyenne de 5,2 % depuis 2019-2020 et de 5,6 % depuis 2015-2016.

Les charges de programme sont passées de 12,9 % du PIB en 2014-2015 à 15,4 % du PIB en 2023-2024, selon les chiffres de la mise à jour économique fédérale de l’automne. Il est même prévu qu'elles montent à 15,9 % l’an prochain. Les frais de la dette publique sont aussi en hausse alors que les taux d’intérêt ont fortement augmenté depuis 2022.

Le problème, selon les économistes, c’est que la croissance économique est nulle en ce moment et qu'elle va demeurer relativement faible dans les prochaines années. Et avec la hausse des taux d’intérêt, le poids du service de la dette grandit. On devrait atteindre 1,8 % du PIB l’an prochain. Il deviendra de plus en plus difficile pour le gouvernement du Canada de viser l’équilibre budgétaire alors que des déficits structurels s’annoncent.

En plus des compressions, l’Institut C.D. Howe propose de faire passer l’âge d’accès à la Sécurité de la vieillesse de 65 à 67 ans d’ici 2050, d’augmenter les impôts des aînés et d’augmenter aussi la TPS pour la ramener à 7 % en 2025, tout en baissant les impôts.

Le C.D. Howe est d’avis que la baisse de la taxation des entreprises stimulerait la productivité. L’organisme en dit peu sur le fondement de cette affirmation, toutefois. Les impôts des entreprises baissent depuis plus de 25 ans au Canada. Le taux d’impôt est passé de 36 % en 1980 à 15 % en 2012. Pourtant, le niveau de productivité du Canada demeure plus faible que la moyenne de l’ OCDE et la plupart des pays du G7.

Recherche, innovation, science et productivité

La réponse se trouve probablement dans un réinvestissement majeur dans la science, la recherche et l’innovation pour remettre le Canada en piste en matière de productivité, soit de production par heure travaillée. Dans une étude publiée l’été dernier, la TD écrivait que le déficit de productivité du Canada était attribuable à plusieurs facteurs :

« l’inefficacité de la réglementation et les politiques fiscales »;

« la forte concentration de petites entreprises dans la production et l’emploi. Les sociétés de petite taille exportent et investissent généralement moins que les grandes entreprises »;

« les investissements dans les structures non résidentielles, la machinerie et les équipements, et la propriété intellectuelle sont insuffisants depuis 2015 »;

« les investissements en recherche et développement n’ont pas cessé de diminuer au Canada, alors qu’ils ont augmenté à différents degrés dans tous les autres pays du G7 ».

La TD souligne que les investissements en recherche et développement représentaient 1,7 % du PIB en 2021, une valeur plus de 50 % inférieure à celle des États-Unis et inférieure à celle de la plupart des autres pays.

À quelques semaines du budget, plusieurs chercheurs réclament d’ailleurs un investissement massif du gouvernement dans la science, la recherche et l’innovation. Dans une lettre publiée jeudi, ils dénoncent le fait que le Canada connaît depuis 20 ans un désengagement national dans le financement de la recherche scientifique alors que les pays de l’ OCDE tendent à augmenter leurs investissements en recherche par rapport au PIB .

Des professeurs de plusieurs universités, à l’initiative de Marc-Denis Rioux du Département de mathématiques, informatique et génie de l’Université du Québec à Rimouski (UQAR), affirment, dans une lettre envoyée au ministre fédéral de l’Innovation François-Philippe Champagne, que de 2000 à 2022, la moyenne des investissements en recherche des pays de l’ OCDE est passée de 2,12 % du PIB à 2,72 %. Les États-Unis consacraient 2,62 % du PIB en recherche en 2000 alors qu’ils y consacraient 3,46 % en 2022, soit une hausse de près de 32 %. En comparaison, au Canada, nous sommes passés de 1,86 % de notre PIB en 2000 à 1,55 % en 2022, soit une réduction de 16 %.

C’est très préoccupant. Le Canada n’investit plus suffisamment dans la recherche. Le constat est clair, nous sommes en train de manquer le bateau.

Encore plus alarmant, disent-ils, le financement de la recherche fondamentale demeure le parent très pauvre du financement de la recherche au Canada [...] En plus de limiter l’innovation, subjuguer le financement de la recherche aux intérêts de l’industrie peut conduire à une crise de confiance du public. La science se retrouve à être de plus en plus perçue comme étant au service d’intérêts privés, et non au service du bien commun.

Nous avons perdu une génération complète de chercheuses et de chercheurs durant la période allant du début des années 2000 à nos jours faute d’opportunités de carrières en recherche. Cela concerne tout particulièrement les domaines de la recherche fondamentale où le financement est extrêmement difficile à obtenir.

Quand on se compare, on se console

Les économistes de Desjardins ont décidé de poser un regard plus large sur la situation et d’établir des comparaisons avec d’autres pays. Le Canada reste l’une des chemises sales les plus propres du panier à linge fiscal , écrit l’économiste Randall Bartlett dans une note économique publiée jeudi. C’est l’image employée pour dire que, oui, les gouvernements doivent composer avec des déficits en série, mais non, la situation n’est pas pire au Canada qu’ailleurs. Elle est même meilleure.

Le FMI s’attend à ce que les déficits annuels de l’ensemble des administrations publiques du Canada soient les plus faibles des pays du G7, auxquels on ajoute l’Australie, la Nouvelle-Zélande et l’Espagne, et ce, pour les cinq prochaines années , écrit Desjardins.

Ouvrir en mode plein écran Le déficit du gouvernement canadien, en proportion du PIB, serait le plus faible parmi les pays du G7 pour l'exercice 2023-2024. Photo : Desjardins

Le Canada demeure l’un des pays les moins endettés parmi les économies avancées. Desjardins parle de surperformance fiscale pour qualifier l’état relatif des finances publiques du pays. Pourtant, on s’en vante rarement à l’intérieur de nos frontières, même si elle est reconnue mondialement. Toutefois, il s’agit d’un point important qu’un plus grand nombre de personnes devraient connaître, car une compréhension commune d’un ensemble de faits les aidera à déterminer si la politique budgétaire du Canada va dans la bonne direction. Sinon, elles risquent de fonder leurs décisions et leurs opinions sur des mythes.

Ouvrir en mode plein écran La dette nette du Canada est très faible comparativement à celle des neuf autres pays retenus, soit les pays du G7, auquel ont été ajoutées l’Australie, la Nouvelle-Zélande et l’Espagne. Photo : Desjardins

N’empêche, le Canada ne doit rien tenir pour acquis, écrit l’économiste de Desjardins, qui invite également le gouvernement Trudeau à mieux contrôler ses dépenses. Le gouvernement fédéral doit s’engager de façon crédible à réduire son ratio de la dette au PIB en diminuant ses dépenses, surtout celles qui sont sous son contrôle, par exemple les dépenses de fonctionnement. De plus, les politiques devraient accorder une grande importance à la productivité et à la création de richesse afin d’assurer la viabilité à long terme des finances publiques.

Le match politique

Il est évident que le gouvernement Trudeau croit fondamentalement à l’importance d’investir dans les services sociaux et les protections sociales pour améliorer le sort des ménages. Les soins dentaires, les garderies à faible coût, l’Allocation canadienne pour enfants font partie de ces engagements qui, bien que coûteux, améliorent la qualité de vie des Canadiens.

Il y a urgence d’agir également dans le logement et le problème de l’itinérance qui prend de l’ampleur. Encore là, des investissements supplémentaires du gouvernement fédéral pourraient être nécessaires.

Aujourd’hui, le gouvernement doit répondre à une demande du Nouveau Parti démocratique (NPD), avec qui il a conclu une entente parlementaire, qui réclame une assurance-médicaments universelle. Selon le directeur parlementaire du budget, ce programme pourrait coûter environ 13 milliards de dollars à l’État, mais il pourrait permettre aux citoyens, aux entreprises et aux provinces de faire des économies. Environ 20 % des Canadiens ne sont pas couverts par une assurance pour leurs médicaments.

Que fera le gouvernement Trudeau, en chute dans les sondages, après huit années au pouvoir? Restera-t-il fidèle à son ADN en mettant l’accent sur des investissements qui améliorent la qualité de vie des Canadiens? Ou bien sera-t-il tenté d’amorcer un virage vers la rigueur budgétaire? À suivre…