La collection d’art de la famille Sobey fait escale à Québec

Pour les prochaines semaines, le public aura un accès privilégié à la collection d’art privée de la famille Sobey. L’exposition Générations. La famille Sobey et l’art canadien met en lumière une trentaine d’artistes.

C’est au Musée national des beaux-arts du Québec que sont accrochées 150 œuvres de la collection de la famille derrière la chaîne de distribution alimentaire Sobey's. Des membres de la famille devaient d'ailleurs être présents au lancement de l'exposition à Québec, mais ils ont été retenus en Nouvelle-Écosse en raison d'une tempête de neige.

L’exposition, organisée et mise en circulation par la Collection McMichael d’art canadien, a parcouru le pays et effectue son avant-dernier arrêt à Québec.

Ouvrir en mode plein écran «Générations : La famille Sobey et l'art canadien» est présentée jusqu'au 12 mai. Photo : Radio-Canada / Gabrielle Morissette

C’est une des premières opportunités qu’on a de présenter un panorama aussi complet de l’art, de tous les recoins du Canada , témoigne Jean-Luc Murray, directeur général du Musée national des beaux-arts du Québec. C’est une des collections privées les plus prestigieuses au Canada. On aime bien avoir cette chance-là, qui est unique, d’entrer dans la maison littéralement, dans les sentiments des collectionneurs de la famille Sobey.

Ouvrir en mode plein écran Plusieurs oeuvres de Krieghoff font partie de la collection Sobey. Photo : Radio-Canada / Gabrielle Morissette

La famille Sobey avait un focus particulier sur l’art du Québec , renchérit Jennifer Withrow, conservatrice adjointe en chef à la Collection McMichael d’art canadien. C’est pour ça que c’est émouvant d’avoir cette exposition dans un musée principal de la province.

Ouvrir en mode plein écran L'exposition Générations au MNBAQ mise sur les rencontres inattendues entre les artistes. Photo : Radio-Canada / Gabrielle Morissette

Depuis trois générations, les Sobey collectionnent des œuvres d’artistes canadiens et autochtones. Des œuvres d’Emily Carr, de Cornelius Krieghoff, de Paul-Émile Borduas et d’Annie Pootoogook sont notamment à voir.

Je pense que les membres de la famille Sobey ne collectionnent pas pour être propriétaires, mais pour être gardiens de l’art , explique Mme Withrow. Quand on entre dans l’exposition, on peut ressentir la connexion entre la famille et ses oeuvres, ce sentiment de fierté pour la qualité de l’art qu’on peut trouver à travers le pays.

Ouvrir en mode plein écran L'exposition «Générations» est divisée en huit sections. Photo : Radio-Canada / Gabrielle Morissette

Rencontres improbables

Divisée en huit sections, Générations mise sur la cohabitation inusitée - et pourtant justifiée - des œuvres de la collection.

Notre collègue Sarah Milroy, de la Collection McMichael, nous disait que la maison de Sobey, en Nouvelle-Écosse, est presque vide, car la famille vit avec ses œuvres! , raconte M. Murray. C’est ce qu’on propose dans l’exposition, on a voulu reproduire les façons qu’ils ont de montrer les œuvres dans leur maison.

Ouvrir en mode plein écran Les oeuvres de Cornelius Krieghoff sont exposées à côté de celles de Kent Monkman. Photo : Radio-Canada / Gabrielle Morissette

Ainsi, Emily Carr partage son espace avec Arthur Lismer, comme James Wilson Morrice est posé à côté de Jean-Paul Lemieux. Cette disposition met en valeur les similitudes entre des artistes du Québec et d’ailleurs au pays.

On voulait casser ces frontières. J’aime beaucoup ces chefs d'œuvres d’artistes qu’on connaît bien, en dialogue avec des artistes de nos jours. On peut voir que les artistes, à travers le temps, se préoccupent des mêmes choses, même si 100 ans les séparent. Les comparaisons sont intéressantes.

Générations. La famille Sobey et l’art canadien est à visiter au MNBAQ d’ici le 12 mai.