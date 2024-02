Sous le signe de la gaieté, Claire, Daniel, Gérard et Pierre se retrouvent chaque semaine dans les locaux de la Société Alzheimer Outaouais, dans le secteur d’Aylmer. Pendant une heure, ils participent à un atelier de danse-thérapie conjuguant pratique de la danse et psychologie. Au bout de seulement 10 séances, le rendez-vous semble déjà porter fruit.

Il y a plus d'interactions entre les gens. Des mouvements sont aussi devenus plus fluides chez certaines personnes , se réjouit Diane De Angelis, la thérapeute par la danse et le mouvement associée à ce projet pilote, lancé à la fin du mois de novembre à Gatineau.

La conseillère aux familles de la Société Alzheimer Outaouais, Maude Villeneuve-Legros, se joint à l'atelier.

Les quatre participants sont atteints d'un trouble neurocognitif , explique la conseillère aux familles de la Société Alzheimer Outaouais, Maude Villeneuve-Legros, qui se joint aux ateliers. Si certains vivent avec la maladie d’Alzheimer, Gérard fait face à une maladie cérébro-vasculaire, avec une mobilité réduite du bras gauche à la suite d’un AVC .

Mais une heure durant, la maladie se laisse oublier. La séance fait du bien , souligne un des participants. Ça aide à se détendre , ajoute un deuxième, tandis qu’un troisième cite la bonne humeur comme autre aspect positif. Je pense qu’on a un groupe très complice , renchérit Maude Villeneuve-Legros.

Des séances légères pour une maladie lourde

Les exercices se font en groupe, souvent avec des accessoires. Ici, les participants et les responsables de l'atelier font rebondir un ballon en tendant une toile circulaire.

Comment ça va, aujourd’hui? , demande Diane De Angelis au début de la séance. On l’sait pas encore , plaisantent les participants. La thérapeute rassure le groupe : c’est ce qu’on va découvrir, au fur et à mesure qu'on va avancer dans notre rencontre .

S’ajuster à la mobilité des membres du groupe et respecter les limites du corps de chacun font partie des considérations que Diane De Angelis garde en tête, soulignant que l’exercice nécessite des bases d'anatomie, de kinésiologie et de biomécanique .

S'enchaînent alors divers exercices effectués essentiellement en cercle, une position très structurante . C’est sécurisant pour les gens : ça leur permet de se voir, de sentir qu’il y a comme un cocon qui se crée entre eux , explique-t-elle.

La thérapeute par la danse et le mouvement Diane De Angelis

D’une activité à l'autre, les quatre participants et les responsables de l’atelier répètent des gestes, s’étirent, lèvent les jambes, bougent le bout des doigts, s’amusent et nouent un contact physique et visuel. L’énergie circule et les sourires s’invitent sur les visages.

C’est un petit moment de répit par rapport à la maladie. Ils ont l'occasion de créer des liens avec d'autres personnes.

De la musique et des accessoires, incluant tissus colorés, toile et balles, vont agrémenter la séance pour favoriser l'imagination et la créativité . L’accessoire va couper cette espèce de peur de bouger, de [se] faire juger, évaluer , fait valoir la thérapeute.

Sentiment d’appartenance, mais aussi de compétence, viennent renforcer les efforts déployés, tout en laissant place au plaisir. Autant d’aspects encourageants qui stimulent le corps, mais aussi les fonctions cognitives encore présentes , relève Diane De Angelis, ce qui permet d’en retarder le déclin.

Le langage du corps et du regard

La conseillère aux familles de la Société Alzheimer Outaouais, Maude Villeneuve-Legros

Avec ce projet pilote, Maude Villeneuve-Legros reconnaît qu'elle ne savait pas du tout dans quoi elle s’embarquait. Je me suis dit, tant qu'à me lancer là-dedans, je vais moi aussi participer. Et c'est merveilleux , confie-t-elle.

Ce qui m'a sauté aux yeux dès les premiers ateliers, c’est à quel point on ne prend pas conscience de tous les mouvements que notre corps fait dans une journée et à quel point ces mouvements nous semblent acquis , poursuit la conseillère.

Réveiller ces gestes endormis lorsque le corps se fait plus rigide, mais aussi ranimer le regard, font partie des bénéfices de ces séances. La danse-thérapie ouvre ainsi la voie à un mode d’expression alternatif lorsque les mots manquent parfois ou se perdent, souligne Diane De Angelis.

J'ai toujours cru qu'il y avait un lien entre le corps et l'esprit. Puis quand on n'a pas les mots, le corps, lui a un langage, un langage universel.

Dans leur train-train quotidien, dans la lourdeur des responsabilités liées à la maladie, les proches aidants ne voient plus ça. Ils voient un regard vide , constate Maude Villeneuve-Legros. Mais quand on prend sincèrement le temps de connecter, le regard est encore là, la personne est encore là.

Si certains mouvements étaient au départ complexes, solliciter les bras, les mains et les doigts convoque de nouveau des gestes utiles dans la vie quotidienne.

Autre avantage non négligeable : des progrès au niveau de la mémoire. Si les participants peuvent ne même pas se rappeler ce qu'ils ont mangé pour déjeuner , ils parviennent néanmoins à se remémorer certaines choses. La conseillère mentionne que d'une séance à l'autre, de par le lien, la complicité, la mémoire musculaire , ils se souviennent d’un accessoire d’un mouvement, voire de la place où ils ont l’habitude de s’installer.

Après les deux ultimes séances au programme, un bilan sera établi pour déterminer si l’initiative pourra être reconduite à plus grande échelle. Le projet pilote est subventionné par la Fédération québécoise des Sociétés Alzheimer et le Centre national de danse-thérapie des Grands Ballets.

Avec les informations de Jhade Montpetit