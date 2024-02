Début des Jeux d’hiver de l’Ontario à Thunder Bay

Le coup d’envoi des Jeux d’hiver de l’Ontario 2024 aura lieu vendredi à 17 h, avec la cérémonie d’ouverture de la première de deux fins de semaine de compétition à Thunder Bay.

Les compétitions de ringuette et de futsal commencent vendredi, alors que celles de badminton, de ski de fond, de plongeon et de lutte démarrent samedi.

Cela fait 50 ans que nous n'avons pas eu l'occasion de l'accueillir, et nous sommes impatients de montrer aux participants et à leurs familles l'hospitalité de notre grande communauté! , s’est exclamé le président du comité organisateur, Barry Streib.

Il y a eu beaucoup de préparations pour cet événement depuis un an , a déclaré le coordonnateur des jeux, Matthew Lawrence. Des centaines de bénévoles et des douzaines d’entreprises ont apporté leur aide, et sans eux, cela ne serait pas possible.

Plusieurs fédérations sportives ont décidé d’annuler leur participation, pour des raisons de coûts.