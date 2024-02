Le 10 janvier, la mer s'est déchaînée sur la côte est de la Péninsule acadienne. À Tracadie, les vagues ont même défoncé une dune, créant un chenal entre une baie et le golfe.

À cet endroit précis, les vagues ont emporté avec elles au moins cinq chalets.

Malgré ces circonstances dramatiques pour les petites maisons de la dune, l'apparition de ce nouveau passage est vue comme une bonne nouvelle par des citoyens de Tracadie, qui espèrent que cette brèche va revigorer leur baie mal-en-point.

Ouvrir en mode plein écran Donald Losier, Johanne Paulin et leur chienne Emma sont allés voir l'état de leur chalet sur la dune mercredi. Photo : Radio-Canada / Alix Villeneuve

Près de la banquise gelée, Johanne Paulin est à bord de son VTT . Elle s’apprête à traverser pour la première fois de l’année le pont de glace qui mène à la dune meurtrie.

On va prendre une petite drive, on traverse la baie et on va voir nos chalets, on va examiner la côte pour voir ce que les dernières tempêtes ont fait , partage-t-elle.

Son chalet n’a pas été détruit. Mais à propos du nouveau goulet, elle lance : je pense que ça va aider à la circulation de l’eau, parce qu’il y a un problème icitte.

Ils voulaient creuser ça, mais il semblerait que dame nature a fait son propre chemin.

Ouvrir en mode plein écran La nouvelle brèche dans la dune « ne peut pas faire de tort », à la baie, estime Ernest Wade. Photo : Radio-Canada / Alix Villeneuve

Ernest Wade en a long à dire sur la qualité de l’eau de la baie.

On se baignait, l'eau était belle et on pêchait , raconte-t-il. Et maintenant? L'eau est brune!

Selon une étude de 2019, il y a trop peu d'oxygène dans l'eau de la baie, un phénomène qui peut mener à une prolifération d'algues, chose peu ragoûtante pour les baigneurs et la faune.

C’est comme si tu allais à la salle de bain chez vous pis que tu ne flusherais jamais la toilette. À un moment donné, ça commencerait à sentir , résume le résident de Tracadie.

Ouvrir en mode plein écran La mer s'est frayé un chemin à travers de la dune de la baie de Tracadie. Photo : Courtoisie / Jean-François Degrâce

Il salue mère Nature pour cette brèche, qui devrait faire circuler l'eau dans la baie.

La mer a creusé un goulet de 400 pieds de large et de 21 pieds de creux. Dans une nuit, et ça n’a rien coûté! Le gouvernement, ça lui aurait pris 20 ans et ça aurait coûté des millions!

La prochaine fois qu’il y a un vote, moi je vote pour la nature!

Un dossier tout aussi stagnant

La demande de creuser un nouveau chenal dans la baie vient surtout des producteurs d’huîtres de la région. Depuis 2019, la municipalité tente de convaincre le MPO de faire du dragage, afin de réduire le taux de mortalité dans les cultures.

Ouvrir en mode plein écran La baie de Tracadie, en été. Photo : Radio-Canada / Alix Villeneuve

La dernière fois qu’il y avait eu du mouvement dans ce dossier, ça remonte à avant la pandémie , indique le député local Keith Chiasson, qui a travaillé là-dessus.

Le dossier est vraiment stagnant, j’ai l’impression que tout le monde se garroche la balle.

Le MPO , lui, indique dans une déclaration de deux phrases que le dialogue se poursuit avec la municipalité de Tracadie dans le but d’envisager des solutions.

Ouvrir en mode plein écran « Ça prenait 90 jours avant que l’eau soit complètement changée dans la baie », indique Ernest McGraw en citant une étude de 2019 du ministère des Pêches et des Océans. Photo : Radio-Canada / Alix Villeneuve

Depuis combien de temps parle-t-on de creuser? Ça fait quand même une secousse! , acquiesce l'ostréiculteur Ernest McGraw, rencontré près de ses cages dans son garage. J’espère que ça va aider!

Il veut cependant éviter de se réjouir trop vite pour ses huîtres.

Ça peut être favorable et non favorable. Mais c’est certain que ça va faire des changements dans la baie avec un gros volume d’eau qui va entrer comme ça.

On va seulement savoir ça au printemps parce que maintenant, on ne peut pas vérifier.

Le prix à payer

Cette affaire n' a toutefois pas fait que des heureux.

Ouvrir en mode plein écran L'emplacement du chalet de Linda Robichaud et de Yvon Duclos n'existe plus. La dune a été détruite. Photo : Radio-Canada / Mario Landry

Nous autres, on était juste de l’autre côté , lance Linda Robichaud, en montrant chez elle une vidéodu nouveau chenal.

Le 10 janvier, son chalet, situé en plein centre de la nouvelle brèche, a été emporté par la mer.

On ne l’a jamais revu. On a vu d’autres chalets qui se promenaient dans l’eau, mais le nôtre, non.

Avec l’emplacement de son chalet, elle se doutait que ce jour risquait d’arriver. On est entre la mer et la baie, il n’y a pas une assurance qui va assurer ça.

Mais elle vient quand même de perdre un lieu qui lui était cher. J’étais triste. Ça fait 32 ans que c’était-là nos vacances. [...] On connaissait tout le monde-là. C’était plaisant.

Comme toutes les autres personnes interviewées pour ce reportage, Ernest McGraw a une pensée pour ceux qui ont perdu leur petit bout de paradis.