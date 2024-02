Retour de retraités dans le milieu de la santé : une bonne mesure selon la FIQ régionale

Le CIUSSS du Saguenay—Lac-Saint-Jean a déployé une nouvelle initiative dans ses installations afin de convaincre des retraités de retourner au travail, en tenant compte de leurs disponibilités et préférences. Le nouveau Bureau des retraités est une bonne mesure, selon la section régionale de la Fédération interprofessionnelle de la santé du Québec (FIQ), qui émet toutefois quelques réserves.

La présidente régionale de la FIQ , Julie Boivin, craint que cette souplesse du CIUSSS ne soit appliquée que pour les retraités qui effectuent un retour au travail.

Là où est-ce que ça amène peut-être des défis pour le CIUSSS , ce sera de ne pas créer deux classes d'employés parce que présentement, à certains endroits, c'est ça qu'on voit, a expliqué la présidente syndicale en entrevue à l’émission C’est jamais pareil. Nos jeunes ont aussi besoin que le CIUSSS soit à l'écoute de leurs besoins.

Mme Boivin a expliqué que les travailleurs qui reviennent après plusieurs années de retraite donnent des soins plus courants, comme la vaccination. D'autres sont réembauchés peu après leur départ dans le même secteur de soins, mais avec des conditions différentes. C'est le retour de ces employés qui engendre certains défis.

Ces personnes-là se voient souvent offrir de meilleurs quarts de travail que les personnes dans le même secteur, a-t-elle ajouté. Donc, c’est là, parfois, qu’on voit des petites guerres.

Selon la présidente régionale de la FIQ , le CIUSSS devrait plutôt tenter de retenir les travailleurs qui sont sur le point de prendre leur retraite dans leur secteur pour qu’ils partagent leur expertise.

Jusqu'à maintenant, cette initiative a permis de ramener plus de 120 retraités sur le marché du travail.

Poursuite des négociations

Par ailleurs, les négociations entre la Fédération interprofessionnelle de la santé du Québec et le gouvernement de François Legault se poursuivent.

La FIQ a fait le point sur l’avancée des pourparlers, jeudi. Le conflit est toutefois loin d’être réglé. Le Conseil du trésor demande plus de flexibilité au personnel de la santé concernant les changements de quart de travail et d’unité de soins ou d’établissement.

Ouvrir en mode plein écran La présidente du Conseil du Trésor, Sonia LeBel. Photo : Radio-Canada / Sylvain Roy Roussel

L’expertise des professionnels en soins doit être respectée, a défendu Julie Boivin. Hier, on a vu de beaux témoignages qui expliquent à quel point ça peut être dangereux. Puis, même quand on travaille auprès d'une même clientèle, on avait l'exemple de celles qui travaillent plutôt du côté du CLSC avec des jeunes, avec des bébés, mais dans le milieu hospitalier, ce n’est pas du tout les mêmes soins qui doivent être donnés. Donc, tant et aussi longtemps que cette exigence de flexibilité sera sur la table, on ne pourra pas progresser.

La présidente du Conseil du trésor, Sonia Lebel, avait indiqué que les déplacements entre unités seraient volontaires, mais la FIQ affirme que cette mesure est déjà en place et inscrite dans les conventions collectives locales.

