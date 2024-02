TransAqua veut consulter le gouvernement sur le problème d’odeur à Moncton

Le président intérimaire du conseil d’administration de TransAqua, Nicolas Cormier, se demande si la Ville de Moncton a une preuve que le site de compostage à ciel ouvert de la société est la source des odeurs nauséabondes dont se plaignent des résidents du quartier nord depuis de nombreuses années.

M. Cormier a expliqué jeudi, après une réunion du conseil d’administration, que faire une dépense majeure qui ne résoudrait pas le problème serait un scénario cauchemardesque , et qu’il souhaite simplement une preuve avant de proposer une solution.

Le conseil municipal de Moncton a adopté la semaine dernière une motion non contraignante pour insister auprès de TransAqua afin qu’elle effectue le compostage dans un bâtiment ou qu’elle déménage cette activité à l’extérieur de la ville.

TransAqua traite les eaux usées de Moncton, Dieppe et Riverview près de la rivière Petitcodiac dans le sud-est du Nouveau-Brunswick. Les matières biosolides sont ensuite transportées et compostées sur un terrain au sud du chemin de Berry Mills.

Le conseiller municipal Bryan Butler, qui représente le quartier nord de Moncton, a proposé la motion en question. Il a déclaré à cette occasion qu’il n’y avait aucun doute que les odeurs proviennent du lieu de compostage de TransAqua.

TransAqua relève du gouvernement provincial. Les trois municipalités nomment les membres de son conseil d’administration, mais elles n’exercent pas d’autorité sur cette société.

Évidemment, la Ville de Moncton est un partenaire majeur et nous prenons cela au sérieux. Notre réponse va principalement se concentrer sur nos prochaines étapes, la plus importante est bien sûr de rencontrer nos régulateurs pour obtenir leur avis.

TransAqua va évaluer les coûts potentiels d’agir conformément à la motion, explique M. Cormier. Mon rôle dans tout cela sera de m'assurer que nous avançons de manière responsable, que nous ne dépensons pas l'argent des contribuables de manière irresponsable.

Il croit qu’il faut faire plus d’analyses pour établir la source de l’odeur.

D'où proviennent les odeurs?

Les noms de la société Eco 360 Sud-Est et de l’entreprise Rayan Environmental Solutions ont circulé dans le passé comme des sources potentielles d’odeurs. Eco 360, qui fait aussi du compostage, a indiqué que ses matières restent à l’intérieur pendant deux mois avant d’être déplacées à l’extérieur. Et le gouvernement a expliqué que Rayan peut être la source d’une odeur de nature différente de celle de TransAqua.

Les odeurs ne posent pas un risque pour la santé, selon la firme Hive Engineering, qui a publié l’an dernier les conclusions de son étude effectuée pour la Municipalité de Moncton.

Dans le cadre de cette étude, des résidents ont fait 16 signalements d’une odeur de produits chimiques ou de brûlé, la plupart dans les environs de Rayan, et 99 plaintes pour une odeur d’égout, de compost et de pourriture dans une plus grande partie de la ville.

Nicolas Cormier s’est demandé jeudi si le vent pouvait transporter l’odeur de TransAqua jusqu’aux secteurs d’où proviennent les plaintes. La direction du vent et l’odeur tendent à être plutôt bien en corrélation , a-t-il souligné.

Et dans certains cas, elles ne le sont pas , a ajouté Kevin Rice, directeur général de TransAqua.

La firme Hive explique dans son rapport qu’elle a étudié les plaintes portées à Moncton et au gouvernement provincial. Selon la firme, les vents associés aux plaintes provenaient principalement du sud, du sud-ouest et de l’ouest.

Les installations de TransAqua, Rayan et Eco 360 sont situées au sud ou à l’ouest des quartiers d’où provenaient les plaintes.