Il y a 40 ans, Gaétan Boucher entrait dans l’histoire

Le 16 février 1984, Gaétan Boucher laissait sa marque à jamais sur le monde du sport en remportant deux médailles d'or aux Jeux olympiques de Sarajevo. L'ancien champion olympique de patinage de vitesse revient sur cet exploit marquant de sa carrière.

Gaétan Boucher s'est entretenu avec le journaliste Louis-Simon Lapointe dans le cadre des Championnats du monde de patinage de vitesse longue piste qui se déroulent à Calgary.

On vient de revivre l'instant de quelques secondes votre exploit réalisé il y a quarante ans aujourd'hui; est-ce que vous aviez idée à ce moment-là qu'on allait encore en parler quarante ans plus tard?

Non. Vraiment pas. J'y pense pratiquement tous les ans. Quand je regarde un championnat mondial, quand je regarde des compétitions internationales, c'est sûr que tous les souvenirs reviennent pour moi. C'est toujours agréable d'y repenser.

2:26 Reportage de la journaliste Julie Miville-Dechêne le 16 février 1984 sur les victoires de Gaétan Boucher aux Jeux olympiques de Sajarevo.

Cette journée du 16 février 1984, qu'est-ce qui vous revient le plus en tête lorsqu'on vous en parle encore aujourd'hui?

Le 16 février, c'était ça, c'était le 1500 mètres à Sarajevo, c'était la troisième médaille. Et ce qui me revient le plus en tête, c'est que ça a été la course la plus difficile. J'avais un début de grippe, puis lors du dernier tour, je savais que je menais la course avec un tour à faire, mais je pensais que j'avais trop ralenti pour aller chercher la victoire. C'est un peu ce qui me revient en tête.

Le reste, c'est vraiment tout ce qui s'est passé durant les Jeux, toute la préparation avec les coéquipiers de ce temps-là, avec qui je suis encore, c'est mes plus grands amis. On en parlait encore aujourd'hui en arrivant à l'anneau ici [à Calgary], toutes les belles années d'expérience qu'on a eues, ça part de Sarajevo, vraiment.

Ouvrir en mode plein écran Gaétan Boucher effectue un tour d'honneur après avoir remporté l'épreuve de patinage de vitesse du 1 500 mètres aux Jeux olympiques d'hiver de Sarajevo, le 16 février 1984. Il raflera trois médailles, deux d'or et une de bronze. Photo : La Presse canadienne / Doug Ball

On vous a décerné plusieurs honneurs, dont la médaille de l'Assemblée nationale. Rapidement, on vous a fait officier de l'ordre du Canada, même Céline Dion est venue chanter pour vous. À quel moment vous avez pris conscience de l'impact de vos médailles et de votre popularité sans bornes?

Publicité

Ça a été progressif. J'ai vu vraiment tout l'engouement, j'avais un agent dans ce temps-là, Pierre Lacroix, qui est décédé depuis. Mais Pierre Lacroix m'avait bien préparé. Ça a été un feu roulant pendant les deux premiers mois. Ça a été incroyable, vraiment toute l'attention que j'avais. Assez qu'à un moment donné, on a dû commencer à refuser certaines demandes ,parce que je continuais à patiner et j'avais de l'entraînement à faire.

C'était vraiment quelque chose d'incroyable. Les gens réalisent pas la foule qu'il y avait à l'aéroport de Mirabel dans le temps.

[Pour] moi, un athlète amateur qui n'a jamais vécu ce genre de choses, c'était vraiment impressionnant. Et puis c'est un petit peu gênant. Je suis une personne qui est très réservée, alors c'était pas toujours très agréable pour moi, mais j'en retiens des souvenirs incroyables.

On sait que votre sport a beaucoup évolué depuis votre retraite. Et on vous parle d'ailleurs depuis Calgary, où vous suivez les athlètes d'aujourd'hui. Est-ce qu'il y a des jours où vous dites que vous aimeriez vous mesurer aux athlètes d'aujourd'hui, comme Laurent Dubreuil?

C'est sûr! Je les regardais patiner tout à l'heure à l'échauffement avant les courses et oui, j'aimerais beaucoup être à leur place. Je les envie. C'est quelque chose de se sentir en contrôle, d'avoir la force, la vitesse. Et maintenant, les anneaux couverts permettent d'avoir une technique qui est incroyable, qui est stable. Il y a pas vraiment de débalancement, contrairement à ce que nous on on vivait avec les vents, les glaces plus sales, c'est des conditions qui sont parfaites. Maintenant, c'est très mécanique.

Mon record mondial du 1000 mètres, si je compare avec les temps d'aujourd'hui, c'est sept secondes plus rapide. Alors sept secondes sur deux tours et demi c'est énorme!

Avec des informations de Louis-Simon Lapointe