Les conseils d’administration de 45 foyers de soins du Nouveau-Brunswick perdent patience. Ils demandent au gouvernement Higgs de proposer dès que possible une réforme budgétaire qui leur permettra d’affronter les défis financiers auxquels ils font face.

Assez, c’est assez! , s’est exclamé Patrick Mallet, président du conseil d’administration de la Villa Sormany de Robertville, dans la région Chaleur.

Nous sommes rendus à un point où nous n’avons plus le choix. Nos efforts auprès du ministère ne sont pas répondus.

Dans une lettre envoyée à la ministre du Développement social Jill Green et au premier ministre Blaine Higgs, les foyers de soins signataires affirment que les budgets accordés par la province ne suffisent plus devant la hausse des prix à la consommation en alimentation, des fournitures essentielles et des frais de chauffage et d’électricité.

Un surplus financier obscène , selon Patrick Mallet

Devant un gouvernement qui vient tout juste d’annoncer un surplus budgétaire anticipé de 247 millions $, soit six fois plus que les estimations inscrites dans le budget 2023-2024, Patrick Mallet ne mâche pas ses mots.

Ouvrir en mode plein écran Patrick Mallet est président du conseil d'administration du foyer de soins Villa Sormany de Robertville, dans la région Chaleur. Photo : Radio-Canada / Serge Bouchard

Le premier mot qui me vient en tête est obscène. Peu importe les surplus, nos budgets ont été coupés de 20 % , a-t-il affirmé à l’émission La matinale, vendredi.

Dans la lettre, on rappelle que le vérificateur général du Nouveau-Brunswick a récemment souligné que le gouvernement Higgs ne fournissait pas assez de fonds pour les foyers de soins.

Pauline Roy, membre du conseil d’administration du Foyer Notre-Dame-de-Lourdes à Bathurst, précise qu’il faut moderniser les foyers pour atteindre les normes qui permettent des soins sécuritaires et efficaces.

De plus, indique-t-elle, l’impossibilité des foyers de rivaliser au niveau salarial devant le système hospitalier influence la capacité de fournir des soins adéquats et respectueux aux résidents.

Changements démographiques à prendre en considération

Les foyers de soins signataires mentionnent que les changements démographiques au Nouveau-Brunswick ajoutent à l’urgence d’agir. Ils soutiennent que 935 citoyens attendent un placement dans un foyer de soins, soit 463 dans les hôpitaux et 472 dans les communautés. Parmi eux, quelques-uns sont en attente depuis plus de 13 mois, disent-ils.

Ouvrir en mode plein écran La ministre du Développement social Jill Green est visée par la lettre envoyée par 45 foyers de soins de la province. Photo : Radio-Canada / Michel Corriveau

Le premier ministre Higgs et la ministre du Développement social Jill Green doivent appuyer rapidement les soins de qualité et s'acquitter de leurs obligations envers les citoyens pour les 5159 lits dans les foyers lors du dépôt du budget 2024-2025 , écrit-on dans la lettre.

Un dernier budget avant l’élection de 2024

Nicole Picot, membre du conseil d’administration du Pine Grove Nursing Home de Fredericton, espère que cette campagne de communication écrite de la part de foyers de partout dans la province assurera de meilleurs résultats pour nos employés, nos résidents, leurs familles et nos organisations .

Le prochain budget sera le dernier avant l’élection de 2024. Nous encourageons fortement le premier ministre et la ministre Jill Green de reconnaître notre capacité de rencontrer les attentes d’offrir des soins de qualité à nos aînés et d’en faire une priorité. Les aînés de la province ne méritent pas moins , exige-t-elle, en rappelant que les foyers de soins doivent être inclus dans la recherche de solutions.

Radio-Canada Acadie a demandé une réaction du ministère qui n’avait toujours pas répondu à notre demande au moment d'écrire ces lignes.

Avec des informations de La matinale et de Serge Bouchard