Serge Bonin sera candidat à la chefferie de Repensons Lévis

Le conseiller municipal de Saint-Étienne, Serge Bonin, annonce ses couleurs. Il sera candidat pour la course à la chefferie de Repensons Lévis et potentiel candidat à la mairie pour 2025.

Alexandre Fallu, conseiller de Christ-Roi et deuxième élu du parti d'opposition, a déjà annoncé qu'il allait appuyer M. Bonin.

Gagner la chefferie de Repensons Lévis est le premier pas vers la mairie. Nous avons une occasion unique de transformer notre ville en un modèle de gouvernance participative et d'innovation. Il est temps de passer à l’action , souligne Serge Bonin.

La course à la chefferie aura lieu en 2024 en raison du départ de l'ancien chef Elhadji Mamadou Diarra, en 2023, après avoir échoué un vote de confiance. Les potentiels candidats ont du 8 mars au 8 avril pour déposer leur candidature.

La course se déroule du 8 avril au 8 juin 2024, soit une durée de 60 jours. Un débat sera organisé en mai, la date est à déterminer.

Pour l'instant, Serge Bonin est le seul candidat déclaré pour assumer les fonctions de chef.

Avenir incertain pour Lehouillier

Le maire de Lévis, qui règne sur la Ville avec peu d'opposition depuis 2013, devrait annoncer s'il se porte de nouveau candidat d'ici janvier 2025.

Cette déclaration du maire plus tôt cette semaine n'a rien à voir avec la décision de M. Bonin de se lancer. C'est vraiment pas dans l'usage de ma réflexion. Je ne détermine pas mes adversaires. On est vraiment dans l'optique de : qu'est-ce qu'on fait avec notre parti politique? Je propose mes services aux membres, à ceux qui sont intéressés à notre projet politique .