Pour la deuxième fois en six ans, Saïd Namouh s'adresse à la Commission des libérations conditionnelles du Canada. Il souhaite quitter le pays dès que possible pour retourner vivre au Maroc. Il pourrait toutefois rester derrière les barreaux encore quelque temps.

Son agente de libération conditionnelle recommande aux commissaires de rejeter sa demande de sortie, affirmant qu'il conserve à ce jour une idéologie extrémiste.

Rapportant différents événements survenus en prison, elle mentionne qu'elle estime que son niveau de risque est toujours préoccupant et ajoute qu'il n'apparaît pas en mesure de respecter l’ensemble du cadre institutionnel.

M. Namouh a répondu vendredi aux questions des commissaires. Il affirme que ses croyances ont changé depuis bientôt 10 ans et qu'il était à l'époque en profonde dépression.

C'est sa consommation de contenu sur internet, jusqu'à 16 h par jour sur des forums de discussion faisant la promotion du djihad et du terrorisme, qui l'aurait fait sombrer dans cet univers violent.

Une enquête internationale

L’escouade antiterroriste de la Gendarmerie royale du Canada, la Sûreté du Québec, la police de Montréal et la police autrichienne étaient parvenues à déjouer en 2007 un complot auquel il prenait part.

Saïd Namouh, un ressortissant marocain qui habitait Maskinongé, prévoyait commettre un attentat suicide en Allemagne ou en Autriche avec la complicité d’Européens considérés comme des sympathisants d’Al-Quaïda.

Sur internet, il faisait très activement la promotion du djihad armé sur un site web de propagande intimement lié au réseau autrefois dirigé par Oussama ben Laden.

La preuve présentée en cour lors de son procès reposait essentiellement sur le contenu de son ordinateur saisi en Mauricie.

Saïd Namouh prévoyait faire un attentat en Autriche. (Photo d'archives)

Les enquêteurs y avaient découvert des messages encodés. Au moins 350 conversations entre lui et son principal complice traitaient d’explosifs et d’armes.

Parmi les documents retrouvés, il y avait des centaines d’images et de vidéos qui expliquaient comment fabriquer des ceintures d'explosifs et des conseils sur les endroits où il était possible de les dissimuler afin de faire le plus grand nombre de victimes.

Saïd Namouh prévoyait quitter le Canada, pressant les autorités de finaliser l’enquête et procéder à son arrestation.

Aux termes d’un procès tenu au palais de justice de Montréal, la justice l’a trouvé coupable de complot pour faire exploser un engin explosif, de participation à un acte terroriste et d’avoir facilité et commettre de l'extorsion pour le compte d'un groupe terroriste.

Un potentiel de violence très important

Ce n’est pas la première fois que Saïd Namouh tente de retrouver sa liberté.

Condamné à la prison à vie sans possibilité de libération conditionnelle avant 10 ans par le juge Claude Leblond, il avait tenté sa chance en février 2018.

La commission des libérations conditionnelles du Canada avait entendu ses arguments, mais s’était opposée à sa remise en liberté, affirmant qu’il présentait toujours un potentiel de violence très important et que sa libération présenterait un risque inacceptable pour la société.

Épinglé par les policiers en 2007 alors qu’il était âgé de 35 ans, puis condamné en 2009, Saïd Namouh purge sa peine au pénitencier de Donnacona.

Saïd Namouh n’est pas citoyen canadien. Il fait face à un ordre de déportation qui pourrait être exécuté au terme de sa peine d’emprisonnement.