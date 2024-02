Des bornes de recharge vandalisées dans la Mitis et la Matapédia

La Sûreté du Québec (SQ) enquête présentement sur une série de vols de câbles d'alimentation de bornes de recharge pour voitures électriques dans la Mitis et la Vallée de la Matapédia.

Le porte-parole de la Sûreté du Québec, Frédéric Deshaies, confirme que des enquêtes sont actuellement en cours dans cinq dossiers afin d'identifier les auteurs de ces crimes.

La Ville de Métis-sur-Mer confirme avoir alerté la SQ vendredi dernier après avoir constaté que le câble de la seule borne de recharge gérée par la Ville avait été sectionné. Cette borne de recharge n'a toujours pas été réparée, faute d'un électricien disponible pour le moment.

Une borne de recharge située dans le stationnement du restaurant Normandin de Mont-Joli a subi le même sort, la semaine dernière, tout comme une autre dans le stationnement du Château Landry, à quelques kilomètres de là. Une borne installée dans le stationnement du Centre de services Desjardins de Sayabec a aussi été ciblée.

C'est certain qu'on n'attendra pas de se faire voler quatre fils avant de mettre des caméras.

Même s'il s'agit d'un premier cas de vandalisme pour la borne de recharge de Métis-sur-Mer, le maire de la municipalité, Jean-Pierre Pelletier, songe à installer un dispositif de sécurité. C'est dans nos projets de mettre une caméra. On va changer le fil et on va voir ce qui va se passer , indique M. Pelletier.

Ouvrir en mode plein écran Une de ces bornes de recharge situées dans le stationnement du restaurant Normandin à Mont-Joli a aussi été la cible de méfaits la semaine dernière. Photo : Radio-Canada / François Gagnon

Un phénomène marginal selon Hydro-Québec

Hydro-Québec, qui gère le réseau de bornes de recharge du réseau Circuit électrique au Québec, confirme être au fait de la situation. Le porte-parole de la Société d'État, Louis-Olivier Batty, qualifie toutefois la situation d'anecdotique, pour le moment.

Il faut comprendre qu'on a plus de 5100 bornes du côté du Circuit électrique à travers le Québec. Donc c'est assez marginal, mais il y a eu quelques cas dans les années passées , ajoute-t-il.

M. Batty estime que le coût de remplacement d'un câble peut varier entre 5000 $ et 10 000 $.

M. Batty s'interroge aussi sur les raisons qui peuvent expliquer ces vols. On demeure assez surpris de notre côté puisque la valeur du cuivre qui peut être contenu dans les câbles est assez faible. Il n'y a pas une grande quantité de cuivre, donc la valeur de revente doit être assez limitée , estime-t-il.

Le porte-parole d'Hydro-Québec a aussi un avertissement à donner aux gens qui songeraient à commettre un tel méfait : lorsqu'on parle d'équipement électrique, il y a toujours un risque. On ne sait pas si les câbles sont alimentés ou pas, mentionne-t-il.