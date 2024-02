Les usagers du CIUSSS de l'Estrie-CHUS pourraient attendre 2025 pour voir les activités chirurgicales reprendre à 100 %. Initialement prévu pour l’automne 2023, ce plan se fait attendre.

La nouvelle date, fixée en décembre 2025, marque le moment ultime pour la reprise de toutes les activités au CIUSSS de l’Estrie-CHUS. Du côté de l’établissement, on estime que la reprise pourrait survenir un peu plus tôt. On ne veut cependant pas déclarer que les activités chirurgicales sont reprises pour, ensuite, revenir en arrière.

Pour les usagers, ce report signifie que la liste d’attente s’alourdit. 11 600 personnes sont en attente d’une chirurgie sur le territoire estrien et, de ce nombre, 1500 patients attendent une chirurgie depuis plus d’un an dans le réseau du CIUSSS de l’Estrie-CHUS. Le manque de salles d'opérations et la difficulté à engager et à retenir du personnel expliquent ces délais.

Ça fait une épée de Damoclès sur la tête des usagers en termes de souffrances, de douleurs chroniques et d’inquiétudes. On a espoir, mais nous, au Comité des usagers du CHUS, on n’a pas les ficelles qui nous permettent de dire que c’est réaliste, que ça va se faire. C’est une date ultime, mais peut-être que ça pourrait se régler avant ça et on le souhaite aux usagers , souligne le président du Comité des usagers du CHUS, Claude Lemoine.

Non, ça ne me surprend pas. Je l’anticipais, je l’avais à la limite prédit, explique le président sortant de l’Association d’orthopédie du Québec et chirurgien orthopédiste au Centre hospitalier universitaire de Sherbrooke, Dr Jean-François Joncas. Quand on est sur le terrain, on réalise que c’est extrêmement difficile pour les gestionnaires des blocs opératoires de trouver du personnel en quantité suffisante pour pouvoir couvrir toutes les salles d'opération.

Le mur, ce n’est pas juste à Sherbrooke qu’il a été frappé. Les ressources humaines sont fragiles sur toutes les unités et, de façon générale, on frappe un mur pour le système de santé.

On le voit depuis les Fêtes et les prévisions pour les prochaines semaines ne seront pas nécessairement encourageantes dans le sens où on va, pour le mieux, maintenir les activités comme elles le sont actuellement, On croise les doigts pour ouvrir une ou deux autres salles dans les prochaines semaines, mais ce n’est pas certain , exprime le Dr Joncas.

Il semble y avoir un peu de lumière au bout du tunnel.

Un retard difficile à rattraper

Avant la pandémie de Covid-19, les blocs opératoires du CHUS fonctionnaient à 100 % de leur capacité et, déjà, le Dr Joncas observait qu’il y avait plus de patients sur la liste d’attente que de patients qui pouvaient être opérés. À cette attente s’ajoutent le rattrapage dû à la pandémie et la crise des ressources humaines.

Je ne suis pas certain que dans cinq ans, on puisse être à jour.

Alors que le CIUSSS soutient que des efforts sont déployés pour ouvrir de nouvelles salles, pour engager et pour retenir du personnel, le Dr Joncas observe des améliorations. Je crois que ça va mieux, des mesures ont été prises pour optimiser la rétention de personnel. Le bloc opératoire de Fleurimont a été particulièrement fragilisé et je crois que du travail a été fait. Il croit tout de même qu’il reste du chemin à parcourir.