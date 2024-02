La saison 2024 figure parmi les pires de l'histoire de la pêche aux petits poissons des chenaux à Sainte-Anne-de-la-Pérade. À ce jour, on note une diminution de 50 % sur le plan des retombées économiques, passant de 6 millions $ de revenus par les années passées à 3 millions $ cette année.

Avec un seul week-end à faire pour compléter la 86e saison, on note une importante baisse d’achalandage. Le nombre de visiteurs a chuté à environ 50 000 cette année au lieu des quelque 80 000 visiteurs habituels.

Évidemment, la situation repose sur des conditions météorologiques désastreuses pour cette activité phare à Sainte-Anne-de-la-Pérade.

Ça va être pas mal dans notre top trois des pires saisons

C'est un hiver vraiment spécial, je pense qu'on n’a même pas été en hiver , dit-il. C'est un printemps qu'on a eu cette année.

Le tout a débuté avec l'annulation de la période des Fêtes, faute de glace, la période habituellement la plus fructueuse de la saison pour les pourvoyeurs.

Ouvrir en mode plein écran Steve Massicotte est porte-parole de l'Association des pourvoyeurs de la rivière Sainte-Anne. (Photo d'archives) Photo : Radio-Canada / Yoann Dénécé

Ces derniers sont parvenus à commencer leur saison le 15 janvier, mais là encore, les week-ends qui ont suivi ont été particulièrement doux, à leur grand dam.

Publicité

La fin de semaine passée, la pluie et le temps doux n’ont certes pas aidé.

Ce n'était pas agréable , note M. Massicotte. Il y avait des gens qui étaient en espadrilles… C’était trop beau, trop chaud, il faisait 6 ou 7° celsius.

Objectif: une semaine de plus

Avec les débuts tardifs que l’on connaît depuis quelques années, l'Association des pourvoyeurs de la rivière Sainte-Anne va tenter d’étirer leur saison d’une semaine supplémentaire à compter de l’an prochain.

La date du 26 décembre pour débuter la saison resterait la même, mais on évaluerait la situation bon an mal an, selon le bon vouloir de Dame Nature.

Des études avec le ministère de la Faune pourraient être faites pour voir si le poisson des chenaux ne resterait pas plus longtemps avec nous , explique Steve Massicotte. Ça nous permettrait peut-être d'allonger d'une semaine notre saison de pêche.

Publicité

La température de l’eau est en cause, ajoute-t-il.

L’eau est un peu plus chaude qu’à l’habitude de quelques degrés, peut-être que ça va faire en sorte pour le poisson de rester plus longtemps avec nous.

Pour la dernière fin de semaine de pêche qui s’annonce, la température qui est prévue se situe davantage dans les normales saisonnières. Quelques activités festives y sont prévues, notamment un mini-Festibière sur la rivière samedi, avec jeux gonflables et mini-ferme.

D'après une entrevue réalisée à l'émission Toujours le matin