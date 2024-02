Le camionneur Jagmeet Grewal est déclaré coupable d’avoir tué quatre personnes

Le camionneur Jagmeet Grewal a été déclaré coupable d'avoir causé la mort par négligence criminelle de quatre personnes lors d'un carambolage monstre survenu sur l'autoroute 440 à Laval en août 2019.

Dans sa décision, la juge Yanick Laramée a dit qu'un conducteur de camion professionnel aurait évité le trafic, aurait ralenti ou changé de voie, et que les véhicules dans la circulation étaient visibles. Ce sont des éléments inquiétants qui montrent le manque de considération pour la vie de plusieurs personnes, a-t-elle ajouté.

Souffrant de diabète de type 2, l'accusé a caché cette condition médicale, a indiqué la juge, et ne la traitait pas comme il aurait dû le faire; encore une fois un manque de considération pour la vie des autres, a-t-elle dit.

Un camionneur raisonnable n'aurait pas conduit dans ces conditions, a indiqué la magistrate.

La situation est grave et inacceptable, car le risque était facilement évitable, a-t-elle tranché. Grewal a menti pour être embauché et a mis en jeu sa sécurité et celle des autres, a ajouté la juge Laramée.

Jagmeet Grewal, 58 ans, avait été arrêté à l’été 2020 pour répondre à une série d’accusations liées à un grave accident de la route survenu en août 2019 sur l’autoroute 440, à Laval, dans lequel le conducteur de poids lourds a été impliqué.

Quatre personnes avaient été tuées et 15 autres blessées dans le carambolage provoqué par le camion de l’accusé qui avait embouti un véhicule arrêté sur la chaussée, près de la jonction de l’autoroute 440. Neuf véhicules en tout, dont deux poids lourds, ont été impliqués dans la série de collisions qui avait été suivie d’un important incendie.

Soupçonné par les enquêteurs de la Sûreté du Québec d’avoir provoqué ce carambolage par négligence, Jagmeet Grewal avait été accusé au palais de justice de Laval de conduite dangereuse causant la mort et de conduite dangereuse causant des lésions. Il devait répondre de huit chefs d’accusation.

Ouvrir en mode plein écran La série de collisions avait provoqué un énorme incendie sur la chaussée. Photo : Radio-Canada

Selon des témoins, le camionneur qui circulait sur l’autoroute n’aurait jamais freiné ou tenté de ralentir avant d’emboutir une voiture immobilisée par un ralentissement de la circulation à l’approche de l’échangeur de l’autoroute 15, un endroit très achalandé où se forme régulièrement une longue file de véhicules sur la voie rapide.

Des images captées par la caméra d’un automobiliste témoin de l’accident avaient également convaincu les enquêteurs de la SQ que le camionneur n’était pas attentif lors de l’accident.

Dans une déclaration sous serment publiée une dizaine de jours après les faits, les policiers affirmaient que les mains du conducteur du poids lourd n'étaient pas visibles sur le volant et qu'il n'avait pas freiné alors qu'il y avait des véhicules à l'arrêt devant lui.

Questionné par la police, le chauffeur avait nié avoir eu un cellulaire entre les mains en conduisant. Il n'avait pas répondu lorsqu'on lui avait demandé pourquoi il n'avait pas freiné.

Cet accident meurtrier avait eu des échos jusqu’à Québec, où le ministre des Transports de l’époque, François Bonnardel, avait annoncé une série de mesures immédiates, dont un réaménagement du tracé, pour sécuriser la circulation dans ce secteur jugé problématique.

L’été suivant, en juillet 2020, le ministre avait finalement annoncé la construction d’une bretelle aérienne pour relier directement l’autoroute 440 Ouest à l’autoroute 15 Nord afin que les automobilistes n’aient plus à emprunter la voie de desserte de la 440 pour accéder à la 15. Cette solution est censée réduire les risques de refoulement de la circulation sur la voie rapide dans ce secteur.

Avec les informations de Marie Isabelle Rochon