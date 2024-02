Dans la foulée d'une fusillade mortelle et de ce qu'ils qualifient de « détérioration rapide » de leur quartier, des résidents de Leslieville à Toronto ont déposé une demande de recours collectif contre un centre d'injection supervisé, la Ville et la province, notamment.

Avertissement : Le contenu de cet article pourrait choquer certains internautes

La mère de famille Karolina Huebner-Makurat a été tuée en juillet dernier par une balle perdue, alors qu'elle marchait en plein jour à proximité du centre de consommation supervisée (CTS) de South Riverdale.

Selon la demande de recours collectif, l'ouverture de l'établissement en 2017 a mené à une hausse des nuisances et de la criminalité dans le secteur Queen-Carlaw, que ce soit des rassemblements jour et nuit , des seringues jetées un peu partout, y compris dans une cour d'école, des excréments dans les ruelles et des entrées par effraction dans des commerces.

La plaignante principale est une mère de famille, Jacqueline Court, qui habite dans le quartier Leslieville, à l'est du centre-ville, depuis 2012.

Selon la poursuite, elle a « peur » maintenant de marcher dans la rue et été agressée physiquement par des personnes aux facultés affaiblies. L'une de ces personnes a proféré des menaces de mort à l'endroit de sa famille, dit-elle.

[Une femme] lui a dit qu'elle brûlerait sa maison, mettant l'accent sur le fait qu'elle le ferait lorsque sa fille est à l'intérieur.

Une employée du centre d'injection supervisée a été arrêtée comme présumée complice à la suite de la fusillade mortelle de l'été dernier, en plus de deux hommes qui auraient participé à la fusillade. Un troisième suspect est toujours recherché.

L'autre plaignant principal est un commerçant du quartier, qui soutient que ses employés doivent faire face fréquemment à des personnes aux facultés affaiblies, qui « entrent dans l'établissement, crient et causent des dommages », sans parler des seringues jetées à l'extérieur qui doivent être ramassées deux fois par semaine.

À lire aussi : Opération séduction pour le centre de consommation supervisée South Riverdale

Indemnité réclamée

La demande de recours collectif doit être approuvée par les tribunaux pour aller de l'avant.

Selon la poursuite, la Ville et la police, notamment, ne sont pas intervenues, malgré les doléances des résidents.

Ces derniers réclament des dommages d'une somme non précisée pour perte de jouissance et de valeur de leur propriété et des réparations liées à des actes criminels, notamment.

La province a lancé une évaluation du centre d'injection supervisée, note par courriel la porte-parole de la ministre de la Santé Sylvia Jones.

À la suite des événements tragiques en juillet au centre CTS de Riverdale, le Ministère a lancé un examen de tous les établissements CTS et une évaluation indépendante par Unity Health du site de Riverdale. Ces examens sont toujours en cours , indique la porte-parole Hannah Jensen.

Elle n'a pas voulu commenter davantage, étant donné que l'affaire est devant les tribunaux.

Pour sa part, la Ville Reine répond que le centre d'injection est dans le giron du ministère de la Santé de l'Ontario, qui le finance. La Ville de Toronto n'est pas responsable des programmes et des services du centre de santé communautaire de South Riverdale, et ne les supervise pas , affirme le porte-parole municipal Russell Baker.

Il précise que la Ville a offert un financement à l'établissement en 2023, mais pour les services aux aînés.