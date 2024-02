Des résidents se sont exprimés haut et fort contre l'ouverture d’un village de 19 minirefuges temporaires à Lower Sackville.

Plus de 170 personnes ont rempli le centre communautaire Kinsmen et certains n’ont pas pu entrer car la salle était pleine. La plupart des gens présents ont critiqué l’emplacement des minirefuges.

Qu'est-ce qu’on fait de la sécurité de nos enfants ? a questionné une femme sous de vifs applaudissements.

Le refuge Beacon House a organisé la séance d’information pour discuter de son expansion. Elle gère un refuge pour sans-abri de 24 lits dans l'ancienne Église catholique Elizabeth Seton.

Il est ouvert 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7, et dispose déjà de huit microrefuges individuels sur sa propriété. Le refuge vient d'y ajouter 19 minirefuges de l’entreprise Pallet.

Ouvrir en mode plein écran Voici à quoi ressemblent les 19 minirefuges de l'entreprise Pallet installés sur la propriété de Beacon House à Lower Sackville. Photo : VertizonPhoto / Jim Meyers

Les structures sont en place et les gens doivent emménager dans les prochaines semaines.

J'ai l'impression que cela a été imposé aux gens , a déclaré Cathy Arnburg, après la réunion. Je veux dire, c'est pour ça que tout le monde était indigné ce soir, on n'était pas au courant.

La principale préoccupation des résidents présents, c’est que le site se trouve en face du Leslie Thomas Junior High, un parc de planche à roulettes et un terrain de sport.

C'est la sécurité des jeunes enfants et de nos personnes âgées , a expliqué Cathy Arnburg. J'ai 57 ans, et maintenant, je suis nerveuse de marcher là seule quand arrive le printemps.

Tension palpable

La rencontre a été très tendue. Certains parents ont crié qu'ils tiendraient Beacon House pour responsable si leurs enfants se blessaient en ramassant une seringue ou agressés par un client du refuge.

Ouvrir en mode plein écran Environ 170 personnes se sont rassemblées pour la réunion. Plus de gens voulaient venir, mais la salle avait atteint sa capacité maximale. Photo : Radio-Canada / Haley Ryan

Des gens ont partagé des histoires de vols liés aux clients actuels du refuge. Ils ont rapporté être harcelés en marchant près du site et un incident au cours duquel un homme tenant une bouteille de vodka s'est approché d'un groupe de parents et de leurs enfants qui jouaient sur le terrain.

La province a annoncé le mois dernier que des minirefuges de l’entreprise Pallet seraient installés à Beacon House. Bien des gens présents ont dit que la décision avait été prise sans consultation publique appropriée.

Le député régional Steve Craig a assisté à la réunion et a pris la parole à divers moments, pour dire qu'il écoutait et qu'il rapporterait tout au premier ministre Tim Houston.

Le résident Andrew Clarke a été l'un des seuls à s'exprimer en faveur de Beacon House et de l'agrandissement, même si son enfant fréquente l'école de la région. Les personnes les plus à risque ici ce sont les personnes vulnérables et sans logement et c'est ce qui est important pour moi , a déclaré Andrew Clarke.

Nouvelle réunion prévue

Le refuge Beacon House compte des travailleurs de soutien au logement, des travailleurs sociaux et un professionnel de la santé mentale qui soutiennent les clients. La sécurité est assurée la nuit, mais les résidents ont demandé que cette sécurité soit étendue pendant la journée et que la présence de la GRC soit accrue.

Jim Gunn, membre du conseil d'administration de Beacon House, a dirigé la réunion. Il a déclaré que leur groupe avait travaillé avec le ministère des Services communautaires pour faire venir les refuges Pallet parce qu'ils pensaient bénéficier d'un soutien local.

Nous n'avions pas entendu ce niveau d'inquiétude , a déclaré Gunn après la réunion. Mais nous l'avons entendu ce soir, c'est sûr.

Il a déclaré que Beacon House travaillerait avec le collège et la communauté pour assurer la sécurité publique et qu'une autre réunion publique aurait lieu.

Avec les informations de Haley Ryan de CBC