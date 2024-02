Voyant ses écoles surpeuplées, Surrey allonge les journées de cours

La Commission scolaire de Surrey prévoit d'aménager les heures de cours dans plusieurs écoles secondaires l'année prochaine afin de lutter contre le surpeuplement de classe de ce district en pleine croissance.

Le plan, adopté par la commission scolaire mercredi soir prévoit que la journée scolaire soit divisée en 5 blocs de cours à la rentrée prochaine pour les écoles concernées, soit 5 des 15 que compte le district.

Les élèves qui étudieront pendant les blocs 1 à 4 commenceront leur journée plus tôt. Ceux qui auront les blocs 2 à 5 finiront plus tard.

Gary Tymoschuk, vice-président de la commission, explique que le district n'a pas encore décidé quelles écoles seront concernées ni les horaires exacts des cours. La nouvelle organisation doit permettre d’augmenter de 10 % à 15 % la capacité d'accueil des élèves.

Il s'agit d'une première étape qui nous donne un peu de marge de manœuvre pour voir ce qui va se passer dans les années à venir , a détaillé Gary Tymoshuk à Radio-Canada/CBC.

2400 nouveaux élèves par an en moyenne

Le district scolaire de Surrey explique avoir accueilli en moyenne 2400 nouveaux élèves par an au cours des deux dernières années. C’est trois fois plus que les 800 nouveaux élèves par an qu'il dit avoir comptés au cours de la décennie précédente.

Déjà, 13 des 15 écoles secondaires du district fonctionnent au-delà de leur capacité. Beaucoup d'entre elles utilisent des classe préfabriquées, que Gary Tymoschuk a qualifiées de solutions de fortune .

Ouvrir en mode plein écran Les élèves de l'école secondaire Earl Marriott en 2021. Dès septembre, les élèves de certaines écoles secondaires de Surrey devront se rendre à l'école plus tôt ou y rester plus tard. (Photo d'archives) Photo : Radio-Canada / Ben Nelms

La commission scolaire estime qu’il faudra débourser 65 000 $ de plus pour mettre en oeuvre ce plan. Les heures d'ouverture de certains équipements, comme les bibliothèques, devront en effet être prolongées. Il faudra également ajouter 280 000 $ pour la nouvelle organisation des transports en commun.

Le district scolaire et la commission scolaire, l'association des enseignants de Surrey et les parents d’élèves ont demandé au gouvernement de construire plus d'écoles et d'embaucher plus de personnel pour faire face à l'augmentation de la demande.

La ministre provinciale de l’Éducation et des Services de garde d'enfants, Rachna Singh, n'était pas disponible pour une entrevue.

Plus de 12 400 places créées

Jeudi, dans un communiqué, le ministère a déclaré que la province a approuvé environ 750 millions de dollars pour créer plus de 12 400 nouvelles places dans les écoles de Surrey depuis 2017.

Deux nouvelles écoles secondaires - Grandview Heights et Salish Secondary - ont ouvert leurs portes et l’école Sullivan Heights a bénéficié d’un agrandissement. D’autres extensions sont en train d’être construites dans trois autres écoles secondaires, a déclaré la province.

L'extension des horaires était l'une des nombreuses options proposées lors d'un sondage réalisé en novembre. Celui-ci a suscité des inquiétudes parmi les parents. D’autres options étaient évoquées, comme la tenue de certains cours en ligne, des cours du soir ou encore le transfert de certains élèves vers d'autres écoles.

Selon Gary Tymoschuk, l'extension des horaires entraînera de nombreux défis .

Cela va perturber la vie de famille

Il précise que deux écoles de Surrey ont essayé des horaires prolongés à partir de 2011, mais que cette nouvelle organisation a pris fin en 2017.

Il pourra y avoir des perturbations pour les familles, lorsque par exemple deux élèves dans la même école auront deux quarts de travail différents.

Jaswinder Dilawari, dont la fille est en 10e année à l'école secondaire Sullivan Heights, se dit déçu par ce changement. Selon lui, des problèmes de garde d'enfants et d'horaires de travail vont se poser.

Cela va perturber la vie de famille de tous les parents et de tous les enfants , déplore-t-il. Le gouvernement provincial et le gouvernement municipal local devraient plutôt donner à la commission scolaire les fonds nécessaires pour qu'il dispose de plus d'installations et de ressources pour accueillir les élèves.

Avec les informations de Michelle Morton et d’Akshay Kulkarni