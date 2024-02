Un couple albertain s’inquiète du sort du sang de cordon qu’il a conservé dans un dépôt

Un couple de Calgary se dit inquiet de ce qu'il serait advenu du sang de cordon ombilical de ses enfants qu’il a fait conserver dans une clinique de sang qui, d’après Canada Canada, est en contravention avec les normes de sécurité sanitaire.

Pour Carly et Ben Seligman, mettre en banque le sang du cordon ombilical de leurs deux enfants revenait à investir dans une assurance médicale. Le couple craint pour le sang de cordon de ses deux enfants conservé au Canadian Cord Blood BioRepository (CCBR), à Edmonton.

Santé Canada a prévenu en novembre dernier que le sang de cordon ombilical mis en banque au CCBR pourrait présenter de graves risques de contamination et de propagation de maladies infectieuses.

Plus de trois mois après, Santé Canada affirme que le centre est toujours en contravention avec les normes de sécurité sanitaire, car il n'a pas soumis de plan d'action correctif.

Il lui est donc toujours interdit d'accepter de nouvelles collectes de sang de cordon. Le centre conserve le sang de cordon ombilical d'environ 800 clients.

Riche en cellules souches, le sang de cordon ombilical peut être utilisé pour traiter toute une série de problèmes médicaux, notamment les troubles sanguins et immunitaires. Les échantillons sont maintenus stériles et congelés par cryoconservation.

Comme toutes les banques privées de sang de cordon du Canada, le Canadian Cord Blood BioRepository facture le service de collecte et de conservation du sang de cordon au cas où l'enfant donneur en aurait besoin plus tard dans sa vie.

Des échantillons compromis?

Le couple Seligman demande plus de transparence de la part du centre : « Leurs pratiques de stockage ont-elles compromis l'utilisation du sang de cordon ombilical de nos enfants? Nos échantillons ont-ils été contaminés?

La Loi sur les aliments et drogues réglemente toutes les banques de sang ombilical, mais les banques privées ne font pas l'objet d'inspections de routine.

Santé Canada a effectué sa première visite au CCBR le 15 mars 2023, suivie d'une visite supplémentaire le 27 juillet.

L’agence fédérale affirme que son enquête a débuté à la suite d'un renseignement fourni par un membre du public. Le Ministère continue de surveiller le CCBR pour s'assurer qu'il ne recueille pas, ne traite pas, ne teste pas et n'entrepose pas de sang ombilical neuf, assure-t-elle.

Si le CCBR poursuit ses activités et ne répond pas adéquatement aux préoccupations de Santé Canada, le Ministère prendra d'autres mesures d'application de la loi.

Le CCBR n'est autorisé à stocker du sang que pour un usage autologue, c’est-à-dire qu'un échantillon ne peut être utilisé que par la personne dont il provient.

Les clients sont encouragés à contacter l'entreprise pour comprendre les options qui s'offrent à eux.

Ils doivent démontrer et prouver que nos échantillons n'ont pas été compromis.

Le centre se dit conforme

Le fondateur et président-directeur général de la clinique, John Akabutu, déclare que Santé Canada a incorrectement classé l'établissement comme producteur de médicaments et centre de transplantation.

Le Dr Akabutu soutient que son centre n'est pas déficient d'un point de vue réglementaire.

Il affirme qu'aucun des échantillons stockés sur le site ne sera utilisé pour des transplantations non modifiées. Les échantillons que nous conservons pour vous peuvent être comparés à du minerai d'or provenant d'une mine d'or , a-t-il écrit au couple Seligman.

Il ajoute : Le minerai d'or doit être raffiné pour produire des lingots d'or, ce qui est comparable au raffinage de nos échantillons.

Santé Canada a refusé de commenter les allégations de M. Akabutu concernant l'inspection.

Heidi Elmoazzen, experte des banques de sang de cordon, estime que les affirmations de la clinique jetaient un doute sur l'utilité des échantillons pour les traitements futurs.

Selon elle, la grande majorité des thérapies médicales actuellement approuvées reposent sur une transplantation non modifiée, où les cellules sont utilisées sans aucune autre manipulation médicale, telle que l'édition de gènes.

Le sang de cordon est utilisé pour traiter plus de 80 maladies et troubles. Et la façon dont il est utilisé actuellement est sous une forme non modifiée , explique la spécialiste en cryobiologie.

Avec les informations de Wallis Snowdon