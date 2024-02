Davantage d’aînés vivent dans la pauvreté à l’Île-du-Prince-Édouard

Les organismes desservant des personnes âgées à faible revenu connaissent une augmentation de la demande pour leurs services à l'Île-du-Prince-Édouard.

Cette hausse de la pauvreté chez les aînés se fait sentir à la banque alimentaire Upper Room de Charlottetown.

Selon le directeur, Mike MacDonald, les faibles revenus et la hausse du coût de la vie font augmenter l'achalandage de personnes âgées au sein de cet établissement.

Ce que nous entendons le plus souvent, c'est qu’ils ne font pas assez d'argent et que tout coûte très cher, notamment les aliments, l’essence et le loyer.

Environ 300 personnes âgées fréquentent cette banque alimentaire de Charlottetown tous les mois.

Selon le directeur de la banque alimentaire Upper Room, Mike MacDonald, une partie des ainés qui fréquentent l'établissemnet ont des revenus fixes. (Photo d'archives)

Environ 6000 personnes âgées vivaient sous le seuil de pauvreté à l'Île-du-Prince-Édouard en 2021, selon le plus récent rapport de la Campagne 2000 dévoilé cette semaine. Ce chiffre représente une augmentation de 10 % comparativement à 2020.

Le travail après la retraite

Mike MacDonald explique que la plupart des aînés qui fréquentent la banque alimentaire sont des personnes qui vivent seules et qui ont des revenus fixes.

Un certain nombre de personnes retraitées continuent à travailler, parce qu'elles n'ont pas les moyens de survivre avec leur seule pension. Que ce soit un travail à temps plein ou un travail à temps partiel, les gens travaillent certainement plus longtemps , explique-t-il.

Depuis quelques années, la banque alimentaire Upper Room de Charlottetown connaît un forte augmentation de la demande pour des denrées alimentaires (archives).

Demande d'aide

La demande pour des services provinciaux d’aide offerts aux aînés augmente elle aussi.

En janvier, le programme d’intervenants-pivots dédiés aux personnes âgées a connu une augmentation de 50 % de la demande comparativement au mois précédent.

Cette année, le gouvernement de la province a dû agrandir cette équipe qui oriente les aînés dans leurs demandes pour avoir accès à ces programmes, comme la pension de la Sécurité de la vieillesse et à des services de livraison de repas à domicile.

Cela permet simplement d'être en contact avec les personnes âgées, les personnes proches de l'âge de la retraite, les aidants et leurs familles de manière beaucoup plus étroite et plus rapide afin de fournir un meilleur service , explique Hailey Arsenault, analyste de la politique des personnes âgées au sein du gouvernement provincial.

De l’aide aux organismes

Les organismes qui travaillent auprès de ces populations peuvent désormais demander du soutien provincial pour assurer leurs activités durant la prochaine année financière.

Le ministère provincial du Développement social et des Aînés a ouvert jeudi les inscriptions pour le concours de subventions 2024-2025 du Secrétariat aux aînés de l’Île-du-Prince-Édouard.

Les subventions peuvent atteindre 5000 dollars par projet.

Selon la province, les projets qui visent à améliorer la sécurité financière des aînés figurent dans la liste de projets prioritaires du concours.

Le ministère accepte des propositions jusqu’au vendredi 5 avril 2024 et les résultats seront communiqués au début de l’été.