Amateurs de légumes, il est temps de réserver vos paniers!

Les personnes souhaitant avoir des paniers de légumes biologiques et locaux durant la période estivale peuvent s’inscrire dès maintenant pour ce faire.

Le Réseau des fermiers et fermières de famille lance la mise en vente de ces paniers. Au total, une cinquantaine de fermes participent à l'initiative.

Les paniers de légumes, ce sont des paniers qui sont produits sous forme d’agriculture soutenue par la communauté et ça permet un engagement commun entre les fermes et les consommateurs tout au long de la saison , explique le président de la Coopérative pour l’agriculture de proximité écologique (CAPÉ), Léon Bibeau-Mercier, en entrevue à Par ici l'info.

Distribués hebdomadairement de juin à octobre, ces paniers comptent en moyenne huit à 12 légumes et coûtent entre 20 $ et 40 $.

Ces paniers permettent notamment aux fermes de bien planifier leurs quantités de légumes et de couvrir les dépenses. On planifie la saison dès maintenant, on achète les semences et le terreau, on embauche des gens, on commence à semer les choses. En s'abonnant dès maintenant, ça permet de couvrir ces coûts , souligne celui qui est aussi impliqué auprès de la ferme Bibeau, à Sherbrooke.

Dans la région, Léon Bibeau-Mercier remarque que l’attrait pour les paniers de légumes est en hausse. C’est important de souligner le dynamisme en Estrie. Il y a quelque chose qui se passe autour de l’agriculture soutenue par la communauté et je trouve intéressant que les gens participent à cette démarcation.

Une météo qui fait des siennes

L’hiver doux épargne, en partie, les producteurs de légumes de la région. Évidemment, on n'échappe pas à tous ces enjeux, mais s’abonner à un panier de légumes, pour nous, c’est participer à la forme la plus résiliente d'agriculture qui soit. Ça permet de redonner une meilleure part du prix payé aux fermiers et fermières et, à leur tour, ça leur permet d’investir dans la rémunération des employés, dans les pratiques de culture responsable et dans l'adaptation et la résilience et leurs fermes à tous ces bouleversements , explique Léon Bibeau-Mercier.

En ce début de saison, ce qu’on observe, c’est que même si on a des hivers plus doux, on n’est incapable d’entrer plus tôt dans les champs.