Fermeture d’Escaparium du Lac à Alma

L’entreprise spécialisée en jeu d'évasion, Escaparium du Lac, fermera ses portes le 31 mars prochain après plus de 5 ans d’activités. C’est notamment le manque d’achalandage qui a forcé les propriétaires à prendre cette décision.

La direction de l’entreprise a annoncé la fermeture d’Escaparium du Lac sur les réseaux sociaux, jeudi. Pour la copropriétaire Marie-Claude Lavoie, le déclin du centre commercial Plaza 1 d’Alma, dans lequel son commerce est établi, n’a certainement pas amélioré la situation. L’établissement s’est mis à l'abri des créanciers au début du mois.

Il n’y a plus rien à Alma qui existe, a-t-elle déploré en entrevue à l’émission C’est jamais pareil. On dirait que tu te promènes dans les centres d'achat et qu’il reste deux ou trois boutiques qui survivent. C'est vraiment triste. Il y a plusieurs restaurants qui ont annoncé leur fermeture. [L’entreprise] Soirée de jeu a aussi annoncé, il n’y a pas longtemps, que ça quittait le centre d'achat. Écoutez, je ne sais pas ce qui se passe à Alma, mais il va falloir faire quelque chose parce qu’on dirait qu'on va devenir une ville fantôme, si ça continue.

Marie-Claude Lavoie, qui est aussi copropriétaire d’Escaparium Saguenay, n’y voit pas un essoufflement généralisé pour ce type de divertissement. Elle soutient que l’achalandage est constant dans les deux succursales de Chicoutimi.

La copropriétaire souhaite également lancer un message à la population et demande aux gens d’encourager leurs commerces locaux avant qu’ils ne soient obligés de mettre la clé sous la porte.

Nous, on le sait, on va avoir un achalandage de fou dans les prochaines semaines parce qu’on a annoncé notre fermeture, a-t-elle indiqué. Les gens vont se dire : vite on y va avant que ça ferme.

N’attendez pas que les entreprises annoncent les fermetures, allez-y pendant qu'elles sont ouvertes.

Mme Lavoie explique que la fermeture n’est pas directement liée à la pandémie, même si les restrictions sanitaires ont contribué au ralentissement des affaires.