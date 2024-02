Le chef libéral de la Nouvelle-Écosse, Zach Churchill, s'inquiète du fait que le gouvernement provincial n'agisse pas assez vite pour remplacer le service des urgences de l'hôpital régional de Yarmouth.

Il s'agit d'un service d'urgence critique. Nous avons besoin d'un établissement moderne suffisamment grand pour gérer le volume de patients qui s'y rendent.

Le mois dernier, des médecins de l'hôpital de Yarmouth ont exprimé leur frustration de travailler dans un espace désuet. Selon eux, le service des urgences doit souvent accueillir des patients au-delà de sa capacité.

Il manque donc d’espace de travail en plus de nuire à la protection de la vie privée des patients et au contrôle des infections. Les médecins réclament un échéancier pour la construction du nouveau service des urgences.

L'ancien gouvernement libéral, dans lequel Zach Churchill était ministre, avait promis il y a quatre ans de construire un service d'urgence deux fois plus grand que l'espace actuel. Le gouvernement libéral de l’époque avait dépensé pour des travaux de conception et d'analyse, mais l'appel d'offres n'a été attribué que deux ans plus tard.

Mercredi, le gouvernement progressiste-conservateur a dévoilé son plan annuel d'immobilisations pour les travaux de construction. Le service des urgences de la région de Yarmouth en fait partie, mais il n'y a aucun détail sur l'ampleur des travaux.

Le chef libéral et député provincial de Yarmouth, Zach Churhcill, est préoccupé par les retards de construction du nouveau service d'urgence à l'hôpital régional de Yarmouth.

Un porte-parole du ministère des Travaux publics indique que les responsables réfléchissent aux prochaines étapes sur la façon dont ce projet va avancer .

Le plan d'investissement alloue 146,1 millions $ aux hôpitaux et aux établissements médicaux en 2024-2025 et une partie ira au projet régional de Yarmouth.

Zach Churchill rappelle qu'en tant qu'hôpital régional, le site de Yarmouth dessert également les résidents des comtés de Digby et de Shelburne, où les fermetures de services d'urgence sont courantes. D’ailleurs, Santé Nouvelle-Écosse prévoit une série de fermetures du service d'urgence à Digby jusqu'à mardi.

Si ce gouvernement souhaite vraiment améliorer les soins de santé , affirme Zach Churchill, il doit s'attaquer aux problèmes des services d'urgence dans cette province.

