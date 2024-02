Le directeur général de la Vallée de la transition énergétique (VTE), Alain Lemieux, a présenté jeudi sa nouvelle équipe de direction et a fait un bilan de la première année à la tête de cette zone d’innovation.

Pour venir compléter l’équipe de M. Lemieux, la VTE a nommé Fanny Thibault pour s’occuper des relations intergouvernementales.

Mme Thibault aura à influencer et présenter des défis, des enjeux ou des douleurs à nos gouvernements pour tenter d'amener un changement dans des programmes ou dans des structures ou des façons de faire , explique M. Lemieux.

M. Lemieux a ensuite affirmé que la personne chargée du milieu de vie sera Michel Landry.

C'est tous les défis d'acceptabilité sociale, de logement, d'éducation, de la santé, etc, la liste est quand même assez longue , ajoute le directeur général.

Sur le dossier de l’acceptabilité sociale, M. Lemieux se défend d’aller trop vite pour les questions qu’ont les citoyens .

Le faire ensemble est un élément clé qu'on place au cœur de la Vallée de la transition énergétique. On n'a pas la prétention d'avoir toutes les réponses, ça ne sera pas totalement parfait , dit-il

On discute présentement avec beaucoup, beaucoup, beaucoup de monde. On essaie justement de voir avec eux quels pourraient être les points de pression, comment on travaillerait sur des plans d'action, des plans d'intervention dans le faire ensemble , ajoute-t-il.

M. Lemieux affirme que le faire ensemble est une des valeurs importantes de la VTE , il dit également qu’il y aura de l’espace pour les groupes environnementaux au sein des instances de la VTE , même si certains ont des interrogations sur certains projets.

Il y a 2 comités qui sont nommés d'office sur la gouvernance de la transition énergétique, dont un des comités, c'est le développement durable et la circularité. Dans le développement durable et la circularité, on trouve les aspects de l'environnement inévitablement , dit-il.

Il ajoute que les groupes pourront se présenter, porter des messages pour qu'on puisse les recevoir, pour tenter d'influencer inévitablement le Conseil d'administration ou des joueurs ou des acteurs clés au cœur de la transition énergétique .

En ce qui concerne le bilan de l’année, M. Lemieux affirme qu’il a vu une grande cohésion dans la région au niveau municipal.

J’aime quand même l’énergie, on rencontre régulièrement la ville de Trois-Rivières, la ville de Bécancour et celle de Shawinigan tous les mois. Les maires, les mairesses et les équipes de développement économique sont avec nous , ajoute-t-il.

D'après une entrevue à l'émission En direct