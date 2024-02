Fusion : les bureaux de santé publique de Sudbury et d’Algoma décideront mardi

Les conseils d'administration de Santé publique Sudbury et districts et de Santé publique Algoma voteront sur la décision de procéder ou non à une fusion lors de leur prochaine réunion prévue le mardi 20 février.

Lors de discussions en séance fermée jeudi, les membres des conseils ont reçu les résultats de l'étude de faisabilité commandée en décembre dernier.

Si elle se concrétise, la fusion créerait un nouveau bureau de santé publique desservant environ 350 000 personnes réparties sur un territoire de plus de 87 000 km2.

L'Ontario envisageait de regrouper certains bureaux de santé publique depuis 2019, mais ce projet a été suspendu pendant la pandémie de COVID-19.

La province a récemment augmenté le financement des bureaux de santé publique d'un pour cent par an pour les aider à planifier et à se préparer à d'éventuelles fusions.

L'objectif, affirme le ministère de la Santé, est de réduire le chevauchement des services et de concentrer les ressources sur l'amélioration de l'accès de la population aux programmes et services à proximité de leur domicile .

Depuis le début des pourparlers, certains gouvernements locaux ont exprimé leur opposition à une fusion entre les bureaux de santé publique de Sudbury et d'Algoma.

Par exemple, le conseil municipal de Sault-Sainte-Marie affirme qu'une fusion pourrait créer une approche universelle qui ne conviendrait pas à la communauté.

Le canton de Wawa s'oppose également à la fusion. Il a adopté une résolution récemment, affirmant qu'un conseil d'administration fusionné ne serait pas en mesure de maintenir toute la représentation régionale qui existe actuellement au sein de la Santé publique d'Algoma.

Des prestataires de services souhaitent le maintien des niveaux de service actuels en cas de fusion.

Roxane Zuck est la directrice générale de Monarch Recovery Services, qui dessert les hommes et les femmes aux prises avec une dépendance à la drogue ou à l'alcool à Sudbury et à Manitoulin.

Elle dit que Santé publique Sudbury et districts fournit présentement plusieurs services à l'organisme, notamment des inspections sanitaires régulières et la promotion de la santé auprès des clients.

Nous espérons simplement que le niveau de services que nous recevons sera maintenu et que l'implication de la santé publique dans notre communauté se poursuivra au niveau actuel , affirme-t-elle.

D'après un reportage d’Aya Dufour de CBC