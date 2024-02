Air Canada : rebond pour l’exercice financier 2023

Le transporteur Air Canada rapporte des résultats financiers qu'il qualifie lui-même d'excellents pour le quatrième et dernier trimestre de 2023 et pour l'ensemble de l'exercice.

Lors de la plus récente période de trois mois, le transporteur basé à Montréal a réalisé un bénéfice net de 184 millions de dollars, comparativement à celui de 168 millions de dollars rapporté à la période correspondante de 2022. Le bénéfice par action diluée est resté inchangé, à 0,41 $.

Quant à la perte nette ajustée de 217 millions de dollars rapportée au quatrième trimestre de 2022, elle a été réduite à 44 millions de dollars au trimestre correspondant de 2023.

Au quatrième trimestre de 2023, les produits d'exploitation ont bondi de 11 % en un an, à 5,175 milliards de dollars, alors que les charges d'exploitation ont augmenté de 8 % à 5,096 milliards de dollars;, principalement à cause de la hausse des coûts dans presque tous les postes, reflétant l'accroissement du trafic et de la capacité sur 12 mois, notamment l'augmentation des salaires et charges sociales.

Pour l'ensemble de l'exercice 2023, Air Canada a réalisé un bénéfice net de 2,276 milliards de dollars, alors qu'un an plus tôt, le transporteur affichait une perte nette de 1,7 milliard de dollars. Par action diluée, une perte par action de 4,75 $ en 2022 a fait place à un bénéfice ajusté de 5,96 $.

Le bénéfice net ajusté de 2023 a été de 1,713 milliard de dollars. En 2022, il y a eu perte nette ajustée de 988 millions de dollars.

Le président et chef de la direction d'Air Canada, Michael Rousseau, ajoute que sur l'ensemble de l'exercice 2023, l'entreprise a enregistré des produits d'exploitation records de 21,8 milliards de dollars, en hausse de 32 % par rapport à ceux de 2022. Il signale que la demande de transport aérien est demeurée forte.