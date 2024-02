Le retrait d’une publicité controversée bien accueilli à Terre-Neuve-et-Labrador

La décision du site de réservation d’hébergement VRBO de cesser de diffuser une publicité qui crée une controverse à Terre-Neuve-et-Labrador réjouit l’association provinciale du tourisme.

La publicité vidéo utilise la chanson traditionnelle terre-neuvienne I'se the B'y tout en montrant une minuscule roulotte, une grange habitée par des poulets et une tente abritant des cochons, le tout incarnant des hébergements de mauvaise qualité.

Le gouvernement provincial et l’association touristique Hospitalité TNL . ont demandé à VRBO de retirer la chanson de la publicité à la suite de sa diffusion lors de la cérémonie des prix Grammy le 4 février et durant la fin de semaine du Super Bowl.

Le sénateur David Wells, de Terre-Neuve-et-Labrador, a publié sur les médias sociaux des courriels que lui a expédiés un gestionnaire de l’entreprise Expedia Group, Hunter Doubt, confirmant la décision de retirer la publicité.

Il n’a pas été possible d’obtenir des commentaires de M. Doubt. L’entreprise explique que la publicité était un clin d'œil humoristique à ses concurrents, non aux Terre-Neuviens.

Ouvrir en mode plein écran La publicité invite les consommateurs à choisir un logement sur la plateforme VRBO pour éviter de mauvaises surprises de ce genre. Photo : YouTube/VRBO

Dans un courriel adressé au sénateur Wells, M. Doubt présente des excuses au nom de l’entreprise. Il reconnaît que plusieurs personnes dans la province sont déçues . Il dit que c’était une erreur commise de bonne foi, qu’il n’était pas question de dépeindre la province négativement et que l'entreprise aurait dû mieux réfléchir en choisissant une chanson.

Hunter Doubt ajoute qu’il en a discuté avec le ministre du Tourisme, Steve Crocker, et qu’il lui a aussi présenté des excuses.

Il dit dans un autre courriel publié par le sénateur Wells que l’entreprise a entamé des démarches pour retirer cette publicité, mais sans préciser d'échéance.

L’association touristique se réjouit

Je crois que tout le monde dans notre industrie sera heureux d’apprendre cela , affirme Deborah Bourden, présidente d'Hospitalité TNL .

C’était un choix regrettable de leur part, peu importe s’ils connaissaient ou non l’importance de cette chanson pour nous , dit-elle.

Ouvrir en mode plein écran Deborah Bourden, présidente d’Hospitalité TNL et propriétaire d’une auberge à Twillingate, dit être contente d’apprendre que l’entreprise VRBO va cesser de diffuser sa publicité controversée dans la province. Photo : Radio-Canada

Peu après le lancement de la publicité de VRBO , l’association a produit sa propre publicité mettant en avant I'se the By. Mme Bourden explique que cette publicité vidéo montre la beauté des régions rurales et urbaines des quatre coins de la province.

Deborah Bourden souligne que la chanson est au Panthéon des auteurs et compositeurs canadiens et qu’elle célèbre les racines des communautés côtières de Terre-Neuve-et-Labrador.

Je serais très surprise si cela n'avait pas autant touché le cœur et l'esprit des gens de Terre-Neuve-et-Labrador , conclut Mme Bourden.