Quand la neige fond, les profits aussi

Le manque de neige et les redoux fréquents font mal à l'économie du Bas-Saint-Laurent. L'hiver clément a contrecarré les plans de plusieurs amateurs de plein air, qui sont beaucoup moins nombreux à fréquenter les hôtels et les commerces de la région.

À Mont-Joli, la directrice générale du Quality Inn et suites, Marie-Christine Nadeau, s'étonne encore d'avoir accueilli ses premiers motoneigistes très tard dans la saison, soit le 30 janvier. Une première pour le jeune établissement hôtelier qui n’a que quatre ans. Ce n’est pas croyable! Puis, le 12 février, j'apprenais que nos sentiers étaient fermés, donc c'est [deux semaines] de motoneige qu'on a eu cette année , se désole Mme Nadeau.

Le taux d’occupation répond cependant aux attentes en semaine, grâce à la clientèle d’affaires. Nos travailleurs sont là semaine après semaine. Reste que la fin de semaine, nos motoneigistes d'habitude remplissaient le stationnement, mais là, c'est vraiment au point mort , ajoute la directrice générale.

L'hôtel situé au carrefour giratoire de Mont-Joli Photo : Radio-Canada / François Gagnon

C’est aussi le calme plat à l’Hôtel Universel de Rivière-du-Loup qui, à cette période de l’année, accueille généralement de nombreux motoneigistes en provenance d’un peu partout au Québec, du Nouveau-Brunswick et des États-Unis. Le directeur général de l'établissement, Martin Lévesque, constate que sa fidèle clientèle de motoneigistes a fondu de moitié cette année.

C'est beaucoup, beaucoup d'annulations quotidiennes qu'on reçoit.

Moins de clients, moins de travail

S’il y a moins de clients, il y a aussi moins de travail pour les employés de cet hôtel de 300 chambres et suites. Ce qu'on a essayé de faire, c'est de ramener, dans certains services, du travail à quatre jours par semaine , explique M. Lévesque. Bien que cela diminue le nombre d’heures travaillées, cela permet d’éviter d’orienter ces employés vers l’assurance-emploi. C’est aussi le moment de consacrer du temps à des tâches qui ne peuvent être effectuées lors des périodes de grande affluence. Nos employés, on tient à les garder donc on essaie de trouver des petites jobines ici et là , précise M. Lévesque.

L'Hôtel Universel de Rivière-du-Loup enregistre une forte baisse de sa clientèle de motoneigistes. (Photo d'archives) Photo : Radio-Canada

Selon ses dires, la saison des tournois sportifs vient toutefois sauver la donne. Il se réjouit également du début prochain de la saison des congrès. À partir du début avril, les événements vont se succéder, laissant derrière un hiver à oublier. Si la semaine de relâche représente une manne considérable pour certaines entreprises, les hôteliers du Bas-Saint-Laurent ne s'attendent pas à une grande affluence.

Des commerces désertés

C'est tout aussi tranquille dans les boutiques spécialisées dans les sports hivernaux. À Rimouski, le propriétaire de La Vie Dehors, Dany Smith, estime que ses ventes d’équipements et accessoires de ski de fond sont en baisse de 30 %. Les clients ne sont tout simplement pas au rendez-vous. Ils savent que c'est un peu glacé. C'est un peu plus difficile. Ils vont peut-être attendre à l'an prochain avant de s'équiper , mentionne M. Smith.

Le propriétaire de la boutique La Vie Dehors, Dany Smith, estime que ses ventes d'équipements et d'accessoires de ski de fond sont en baisse de 30 % en 2024. Photo : Radio-Canada / Lisa-Marie Bélanger

Scénario similaire chez Alternatives Sports qui vend des planches à neige et du matériel pour pratiquer le hors-piste. L'entreprise de Patrick Trottier essuie même une diminution des ventes en ligne. Parce que dans l’Ouest canadien, il n’y a pas eu beaucoup de neige cet hiver. Ils ont eu des redoux, de la pluie, alors les commandes qui sont expédiées vers l’Ouest, c’est à la baisse aussi , ajoute l’entrepreneur.

Si Patrick Trottier espère encore que des précipitations de neige sauvent la saison, Dany Smith croise les doigts pour connaître de bonnes ventes de vélos ce printemps.