Deux ans après une importante opération policière qui a mis fin au convoi des camionneurs, certains participants seront de retour sur la colline du Parlement cette fin de semaine pour souligner cet anniversaire.

Même si les organisateurs hésitent à chiffrer le nombre de personnes attendues, le Service de police d’Ottawa (SPO) a déclaré qu’il était au courant de la manifestation samedi, en raison des messages publiés sur les réseaux sociaux à cet effet.

Dans une déclaration envoyée à CBC , le SPO a indiqué avoir consulté ses partenaires municipaux, provinciaux et fédéraux, ajoutant qu’elle se préparait en conséquence.

Nous surveillons les informations et les renseignements. Nous avons mis en place un plan solide pour faire face à toute manifestation et assurer la sécurité du public.

Nous avons également un plan opérationnel pour faire face à l’éventualité d’une manifestation à bord d’un véhicule. [Notre plan] garantit qu’il n’y aura pas de telle manifestation au centre-ville.

L’un des organisateurs, Chris Dacey, a affirmé à CBC qu’il était en contact avec la police pour planifier un événement sécuritaire, légal et pacifique et qu’il n’était pas au courant d’actions de protestation impliquant des véhicules.

La police a confirmé qu’elle communiquait avec certains des organisateurs pour planifier l’événement.

Nous leur faisons part de nos attentes et leur indiquons ce qui est légal et ce qui ne sera pas autorisé. Nous apprécions la coopération des organisateurs et des participants ainsi que la patience des résidents et des entreprises voisines qui pourraient être affectés par les fermetures temporaires de routes.

Ouvrir en mode plein écran Chris Dacey est l'un des organisateurs de l'événement. (Photo d'archives) Photo : Radio-Canada

Rassemblement à l'église Capital City Bikers Church

Selon les organisateurs de la manifestation, un convoi de véhicules devrait se rendre à Ottawa depuis le sud de l’Ontario et se rassembler à l'église Capital City Bikers Church, dans le quartier Vanier, avant de se rendre sur la colline du Parlement.

Une affiche annonçant l’événement a été largement partagée sur les plateformes de réseaux sociaux.

La co-pasteure à l’église, Melissa McKee, a déclaré que l'un des organisateurs venant de l'extérieur de la ville a demandé aux gens d'apporter des dons.

Nous n’avons rien à voir avec cela. Nous ne savions même pas que cela se passait.

La principale intéressée a néanmoins confirmé qu’elle serait présente sur la colline parlementaire, car elle nous appartient .

Beaucoup de choses se sont passées au cours des deux dernières années. Quand je pense à ce qui s’est passé là-bas, pendant et après le convoi, je pense à un champ de bataille , a dit celle qui s’imagine déjà aller là-bas et planter le drapeau canadien .

Ouvrir en mode plein écran Melissa McKee sera sur la colline parlementaire au cours de la fin de semaine. (Photo d'archives) Photo : Radio-Canada

Bethan Nodwell, qui a participé à l'organisation du convoi des camionneurs en 2022, s’attend à ce que l’événement soit particulièrement positif et léger . Elle s’attend à voir quelques centaines de personnes à l’événement.

Ce sera amusant et ludique. Il y aura des discours et de la musique. Je ne m’attends pas à quelque chose de trop fou, pour être honnête. Mais je pense qu’il y aura une énergie de célébration dans la foule.

Une décision judiciaire qui donne de l’espoir

Elle a cité comme raison d’être optimiste une décision récente de la Cour fédérale, qui a estimé que l’utilisation par le gouvernement libéral de la Loi sur les mesures d’urgence était déraisonnable pour mettre fin à la manifestation qui a paralysé le centre-ville d’Ottawa pendant trois semaines. Le gouvernement fédéral a d’ailleurs fait appel de cette décision.

Bethan Nodwell et d’autres partisans sont également encouragés par une action en justice intentée cette semaine par une entreprise de Calgary au nom de 24 personnes et entreprises alléguant qu’elles ont été soumises à l’utilisation déraisonnable de la Loi sur les mesures d’urgence .

La plainte, qui cite le premier ministre Justin Trudeau, des ministres, des banques et d’autres parties comme défendeurs, demande une indemnisation pouvant aller jusqu’à 1,75 million de dollars pour chaque plaignant.

Un comité fédéral qui décide de l’utilisation de la colline parlementaire a confirmé jeudi après-midi qu’il avait reçu et approuvé quatre demandes d’événements pour vendredi et samedi, mais a déclaré que les détails de ces demandes étaient confidentiels.

Dans une déclaration, la directrice adjointe à la direction de la circulation, de la sécurité et de la mobilité, Krista Tanaka, a mentionné que la Ville n’avait reçu aucune demande de permis pour une manifestation liée au mouvement pour la liberté le 16 ou le 17 février. Elle a cependant confirmé que trois permis avaient été délivrés pour d’autres manifestations, dont une près de l'ambassade de Chine et une autre dans l’ouest de la ville.

Les organisateurs de manifestations n’ont techniquement pas besoin de permis pour manifester. Le droit de manifester pacifiquement relève de la Charte canadienne des droits et libertés , a-t-elle indiqué.

La manifestation est prévue quelques jours après la publication d’un rapport du Service canadien du renseignement de sécurité, décrivant le mouvement comme un mouvement qui s’oppose à la perception d’un excès de pouvoir de la part du gouvernement .

Le rapport a aussi soulevé que le mouvement liberté a pris son envol il y a deux ans lorsque les manifestants ont pris d’assaut les rues d’Ottawa pour s’opposer aux mesures sanitaires liées à la COVID-19. Aujourd’hui, le mouvement mène une lutte plus large contre de prétendues irrégularités du gouvernement, la communauté LGBTQ + et le communisme.