La cause de l’incendie de l’usine ELMEC EVDuty survenue en novembre dernier aux abords de l’autoroute 40 à Trois-Rivières n’a pas pu être confirmée. C’est ce que révèle le rapport du service d’incendie municipal dont Radio-Canada a obtenu une copie.

Les dommages trop importants au bâtiment ont rendu la tâche pratiquement impossible aux enquêteurs, selon le rapport

Or, l’hypothèse de la fuite de gaz naturel à l’intérieur est identifiée comme la plus plausible, puisque des équipements étaient alimentés avec ce combustible. Le gaz aurait pu s’accumuler et ultimement, créer l’incendie.

On y apprend qu’une trentaine de batteries pour véhicules électriques étaient entreposées à l’intérieur. C’est en prenant compte de ce facteur que l’arrêt d’arrosage avec de l’eau a été ordonné puisque le lithium est un élément réactif à l’eau.

Un agent d’extinction adapté a dû être utilisé afin d’éteindre les cellules de batteries en feu.

Signe de la complexité de la tâche, un chimiste du ministère de l'Environnement a été mis à contribution afin d'élaborer la stratégie d’extinction.

En plus du bâtiment en flammes, une fuite de gaz du réseau d’alimentation d’Énergir a nécessité une opération d’excavation afin que la fuite soit contrôlée.

Un incendie violent

Le brasier a été d’une intensité rare. L’appel au 911 a été reçu à 7h19 le 7 novembre et l’embrasement était déjà généralisé à l’arrivée du premier véhicule d’intervention à 7h26.

Moins d’une heure plus tard, la majorité du bâtiment, qui était construit avec une charpente en bois, était effondrée et des explosions se succédaient selon le rapport.

Le bâtiment de l'entreprise Elmec EVduty a été détruit par les flammes.

Ce brasier a nécessité l’intervention du service de l’environnement de la ville de Trois-Rivières et d’Urgence-environnement afin d'évaluer les risques environnementaux, notamment ceux sur les milieux humides à proximité dans le parc industriel 40-55.

Résidus d'isolants dans l'air

Des débris ont été retrouvés à des kilomètres en raison du vent. Il s’agissait, en fait, de résidus d’isolants.

Elmec EV Duty est un fabricant de bornes de recharge pour véhicules électriques. L’entreprise travaillait aussi à l’élaboration d’un tracteur intelligent et électrique.

Des débris d'isolant ont été projetés à des kilomètres de l'usine Elmec lors de incendie.

D’ailleurs sept d’entre eux se trouvaient à l’intérieur lors de l’incendie.

Un constat par contre clair selon le rapport, il s’agit d’un incendie accidentel.