Un musée des sciences à Fredericton réduit grandement ses activités

Le musée Science East à Fredericton, au Nouveau-Brunswick, annonce une fermeture temporaire dans le cas du public, mais non dans le cas des écoles, en évoquant des « considérations » financières et opérationnelles.

Le conseil d'administration a pris cette décision difficile en raison des réalités du financement , explique ce dernier dans une publication sur Facebook.

En tant qu'organisation qui dépend fortement des bailleurs de fonds gouvernementaux et privés, un projet à la fois et un programme à la fois, nous devons parfois réévaluer et réaligner nos activités en fonction des fonds disponibles , ajoutent les administrateurs.

Ni le conseil d’administration ni la directrice générale du musée n'ont accordé d’entrevue.

Des expositions interactives

Le musée se trouve dans une ancienne prison au centre-ville. Ses activités et ses expositions s’adressent au public, particulièrement aux élèves et aux enseignants. Sa mission est d’inspirer et d’informer à l’aide d’expériences scientifiques , indique son site web.

L’établissement présente plus de 150 expositions interactives. Le public a aussi l’occasion de se renseigner sur l’histoire de cette ancienne prison.

Ouvrir en mode plein écran Le musée Science East à Fredericton se trouve dans l'ancienne prison du comté de York. Photo : Radio-Canada / Sam Farley

Le conseil d'administration se penche maintenant sur les prochaines étapes .

Certains services demeurent actifs

Le personnel est réduit à un petit groupe de base qui gère certains programmes et qui doit rebâtir l’organisation .

L’établissement demeure ouvert pour des visites de groupes organisés, notamment des groupes d’élèves.

Les abonnements et les réservations demeurent valides.