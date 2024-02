La Maison-Blanche a confirmé jeudi l’existence d'une menace à la sécurité des États-Unis, liée à une hypothétique nouvelle arme produite par la Russie et devant être déployée dans l’espace.

Je peux confirmer que cela est lié à une capacité antisatellite développée par la Russie , a indiqué John Kirby, porte-parole du Conseil national de sécurité (NSC selon l’acronyme anglais). Il a toutefois précisé qu’elle ne représente pas de menace immédiate .

Pourquoi parle-t-on aujourd’hui de cette nouvelle arme? Est-elle réelle? Imminente? Les révélations qui la concernent relèvent-elles de l’intox ?

Bribes et déclarations laconiques

On n’en connaît que des bribes, à travers quelques déclarations laconiques d’officiels, et par quelques reportages relativement courts de médias américains comme ABC, NPR et le Washington Post, qui y vont eux-mêmes de conjectures.

Hors d’un cercle restreint de politiciens et d’agents du renseignement, presque personne n’a lu le ou les rapports classifiés sur le sujet. Mais il s’agit d’un vrai sujet : les recherches de la Russie en matière d’armes spatiales sont connues.

Il est donc ici question d’armes devant être déployées dans l’espace. La dimension nucléaire a été mentionnée par ABC. Elle n’a été ni démentie ni confirmée par le NSC, attaché à la Maison-Blanche. Armes nucléaires ou plutôt, engins à propulsion nucléaire ? Ce n’est pas clair.

On comprend que ces nouvelles et hypothétiques armes de l’espace ne seraient pas destinées à viser la Terre, mais plutôt à réduire au silence et à aveugler le système de satellites américains via l’émission de radiations. Avec pour conséquence, par exemple, de neutraliser les systèmes téléphoniques, GPS, internet qui utilisent ces satellites.

Un responsable républicain dénonce Moscou

La façon dont la nouvelle est sortie est en soi intéressante : c’est un représentant républicain qui a vendu la mèche. Ce qui a contrarié la Maison-Blanche, pour qui la règle du secret a été violée. Les représentants du NSC ont été laconiques et secs dans leurs déclarations.

Mike Turner Photo : Getty Images / Kevin Dietsch

Tout a commencé lorsque, le 14 février en fin de journée, le président de la commission de la Chambre des représentants sur le renseignement, Michael Turner, a publié un communiqué qui évoquait une menace sérieuse à la sécurité nationale , demandant à la Maison-Blanche de lever le secret.

Je demande au président Biden, a écrit Turner, de déclassifier toutes les informations relatives à cette menace afin que le Congrès, l’administration et nos alliés puissent discuter ouvertement des actions nécessaires pour y répondre.

Le fait que ce Michael Turner soit un représentant républicain est à souligner. Parce que, depuis déjà un certain temps en politique américaine, depuis Donald Trump et ses troupes MAGA (Make America Great Again) qui ont pris le contrôle du Parti républicain, ce sont plutôt les démocrates qui ont l’habitude – contrairement à l’époque de la guerre froide et de Ronald Reagan – à alerter sur le danger russe , qu’il soit réel ou supposé. Alors que le mouvement MAGA est, lui, de plus en plus souvent prorusse.

En arrière-plan : l’aide à Ukraine

Par exemple, ce mouvement se montre en ce moment réticent, voire hostile, à la poursuite de l’aide à l’Ukraine. Le sujet de l’Ukraine pourrait d’ailleurs revenir à la Chambre des représentants dans les prochains jours, même si le House Speaker Mike Johnson — un trumpiste de stricte obédience — fait tout pour éviter un vote sur le plancher de la Chambre.

Le Sénat, lui, a déjà voté en faveur de ce projet par le score de 70 à 29, avec 22 républicains en sa faveur : preuve que le Sénat continue d’avoir des membres républicains qui ne suivent pas systématiquement la ligne Trump. Les choses sont différentes à la Chambre, où l’écrasante majorité des représentants républicains sont des MAGA .

Le président de la Chambre des représentants, Mike Johnson lors d'une conférence de presse au Capitole à Washington, le 17 janvier 2024 Photo : Reuters / LEAH MILLIS

Mais même là, il y a des exceptions : par exemple, ce Michael Turner, qui alerte aujourd’hui contre la menace russe dans l’espace . Turner a toujours voté en faveur de l’aide à l’Ukraine. Il a un passé de républicain modéré sur différents sujets (Obamacare).

De l’intox idéologique?

D’où la question : est-ce qu’il n’y aurait pas ici une tentative d’alerter sur le danger russe (en général) et de fournir des armes idéologiques à ceux qui voudraient — malgré le refus du président de la Chambre — ramener le sujet de l’Ukraine sur la table? En plus de faire voir que sur ce sujet, il y a encore quelques représentants républicains dissidents , face à la tendance MAGA russophile?

Voilà en tout cas une interprétation possible de cette sortie alarmiste. Interprétation qui est aussi, en passant, celle du porte-parole du Kremlin Dimitri Peskov qui a parlé de propagande antirusse . Peskov a nié la volonté de Moscou de déployer de telles armes.

Dmitri Peskov (Photo d'archives) Photo : (Sergei Bobylyov/TASS Host Photo Agency/Reuters)

Bien sûr, les dénégations du Kremlin sont toujours à prendre avec un grain de sel. Il est également possible que, dans cette affaire, derrière les dénégations de façade, il y ait au contraire une satisfaction perverse — typique de Vladimir Poutine — de rouler des mécaniques et de laisser courir les bruits sur les prouesses technologiques russes.

On se rappelle par exemple toute la propagande qui avait été faite, à Moscou en 2022, autour des super-missiles hypersoniques Kinjal, inarrêtables et invulnérables , lesquels se sont fait régulièrement intercepter par les défenses ukrainiennes.

Une vraie menace stratégique

Cela dit, un tel développement nucléaire dans l’espace, s’il venait à se confirmer, pourrait représenter un grave développement sur le plan stratégique. Il est connu que la Russie a des capacités et un passé de recherche en la matière.

Mais si on en juge par les bribes qui ont circulé depuis la Saint-Valentin, on n’est pas à la veille d’un déploiement de telles armes qui déclencherait, demain matin, une nouvelle vague dans la course aux armements, ce qu’on pourrait appeler la guerre des satellites .

Des spécialistes, notamment cités par The Economist, ont fait valoir que, s’il s’agissait d’un projet de bombes nucléaires dans l’espace, d’éventuelles détonations de ces bombes pourraient faire du tort à tous les satellites en orbite (par exemple, ceux de la catégorie basse altitude , de 400 à 2000 km, qui sont plus de 8000) et pas seulement à ceux du pays qui déclenche les bombes.

Explication : la diffusion du rayonnement est très différente en l’absence d’atmosphère. Tirer sur les autres reviendrait alors à se tirer sur soi-même également.

Il y a certes d’autres possibilités technologiques autour d’une éventuelle guerre dans l’espace . Nul doute que les puissances militaires – les États-Unis, la Chine – travaillent également sur ces sujets. Donc oui, il y a une menace d’un nouveau champ d’hostilités et un sujet d’inquiétude légitime. Mais on n’est pas dans le court terme.

Le Traité sur l’espace , un survivant

Il y a en outre un traité international qui interdit de telles armes. Un véritable survivant, qui remonte à plus d’un demi-siècle : c’est l’un des derniers traités à portée militaire qui n’ait pas été dénoncé ou déclaré caduc.

Le pilote de la mission Apollo 15, James B. Irwin, salue le quatrième drapeau américain planté dans le sol lunaire le 30 juillet 1971. Photo : Associated Press / Nasa

Il s’agit du Traité sur l’espace extra-atmosphérique de 1967, dont tous les grands pays sont signataires. Ce texte ne parlait pas seulement des armes, mais aussi – c’était l’époque du programme Apollo qui allait atterrir sur la Lune – de la propriété et des droits des uns et des autres sur l’espace. On y écrit par exemple qu’il n’y a pas de droits de propriété dans l’espace, que l’espace est un patrimoine commun de l’humanité , etc.

Et on stipule aussi, dans ce traité, l’interdiction de déployer des armes dans l’espace, à bord des satellites. Ce n’est donc pas d’hier que ce sujet de préoccupation existe.

Dans le contexte tendu des relations internationales des années 2020, il faudra maintenant voir si ce tabou de plus d’un demi-siècle contre la militarisation de l’espace sera maintenu ou si au contraire il va ne va pas s’éroder, sous les coups de boutoir des uns et des autres.