La justice américaine a annoncé jeudi l'inculpation d'un ex-informateur du FBI, poursuivi pour avoir menti et fabriqué de fausses accusations de corruption contre le fils de Joe Biden, Hunter, des allégations qui ont ensuite été récupérées par la droite pour tenter de destituer le président.

Alexander Smirnov, un ancien indic de la police fédérale, a été arrêté jeudi à Las Vegas, selon un communiqué du procureur spécial enquêtant sur Hunter Biden.

Cet homme de 43 ans est soupçonné d'avoir menti, en accusant Joe et Hunter Biden d'avoir perçu chacun cinq millions de dollars en pots-de-vin pour permettre à une société gazière ukrainienne, Burisma, d'échapper à des poursuites.

L'ex-informateur a fourni de fausses informations désobligeantes au FBI à propos de Joe et Hunter Biden, selon l'acte d'accusation. Un délit pour lequel il encourt 25 ans d'emprisonnement.

Publicité

Ce nouveau rebondissement fragilise l'enquête en destitution menée par les républicains au Congrès contre Joe Biden, quelques mois avant un probable nouveau face-à-face entre le démocrate et Donald Trump pour la Maison-Blanche.

Soupçons

La droite accuse Joe Biden, jusqu'ici sans preuve concluante, d'avoir usé de son influence lorsqu'il était vice-président de Barack Obama (2009-2017) pour permettre à son fils Hunter de mener des affaires douteuses en Ukraine et en Chine.

Le récit de M. Smirnov avait fuité dans la sphère publique et était devenu une pièce centrale pour alimenter ces soupçons. Mais il s'agit d'une histoire inventée de toutes pièces, selon l'acte d'accusation.

D'après l'enquête, le tuyau servi par l'indic ne cadre pas à cause d'un problème de chronologie.

En 2020, l'informateur a assuré à un agent du FBI qu'il avait eu une réunion avec des responsables de Burisma en 2015 et/ou en 2016, pendant le gouvernement Obama/Biden .

Publicité

Les membres de cette société gazière ukrainienne auraient alors confié avoir embauché Hunter Biden au sein de leur conseil d'administration pour se protéger, par l'intermédiaire de son père, de toutes sortes de problèmes , d'après l'indic. Un service pour lequel ils avaient spécifiquement payé 5 millions de dollars chacun à Joe Biden et son fils.

Accusations de corruption

Ce scénario semblait résonner avec le limogeage, intervenu en 2016, d'un procureur ukrainien enquêtant sur Burisma. Une décision derrière laquelle les républicains voient la main de M. Biden.

Mais l'enquête a révélé que M. Smirnov n'avait été en relation avec Burisma qu'en 2017, une fois Donald Trump arrivé au pouvoir. À cette époque, Joe Biden n'avait aucun moyen d'influencer la politique américaine , souligne l'acte d'accusation.

L'informateur a transformé ses contacts d'affaires routiniers et ordinaires avec Burisma en 2017 [...] en accusations de corruption contre Joe Biden, poursuit le document. Et il a attendu 2020 pour le faire, après avoir pris parti contre [...] sa candidature à la Maison-Blanche.

Homme d'affaires aujourd'hui reconverti dans la peinture, Hunter Biden est une cible privilégiée des républicains aux États-Unis, qui alimentent les soupçons sur ses affaires commerciales en Ukraine et en Chine pendant l'ère Obama.

Mais l'enquête judiciaire en cours sur le fils du président n'a jusqu'ici pas permis d'étayer ces accusations.

Elle a surtout souligné ses problèmes de dépendance aux drogues et à l'alcool — qu'il assure avoir surmontés — et a débouché sur deux inculpations à son encontre : l'une pour fraude fiscale, et l'autre pour détention illégale d'arme à feu.