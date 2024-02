Dans les hôpitaux de l’Île-du-Prince-Édouard, environ 14 % des lits sont occupés par un patient qui attend qu’une place se libère dans un établissement de soins de longue durée.

C’est ce que des responsables du ministère provincial de la Santé et du Mieux-être et de la régie de santé de l’Île-du-Prince-Édouard ont décrit aux députés, mercredi, devant le comité permanent de l’Assemblée législative sur la santé.

La situation varie grandement d’un endroit à l’autre. À l’hôpital de Souris, c’est jusqu’à 33 % des lits qui sont occupés pour cette raison. À l’hôpital du comté de Prince, à Summerside, c’est juste au-dessus de 7 %.

Erin Bentley, agente principale en politiques de santé publique au ministère de la Santé, a affirmé devant le comité que la création à tout prix de nouveaux lits de soins de longue durée n’était pas la meilleure stratégie pour le bien-être des aînés.

Publicité

Elle croit que la création de tels lits doit être accompagnée d’initiatives pour garder les gens à la maison.

La réaction impulsive est de construire massivement et créer un très grand nombre de lits, mais je ne crois pas que ça va résoudre certains des enjeux auxquels nous faisons face aujourd’hui , a-t-elle déclaré.

La philosophie est que la maison passe en premier. C’est le meilleur retour sur investissement, et ce que les résidents et les clients veulent, c’est d’être capable de vivre chez eux le plus longtemps possible , a dit Erin Bentley.

Bien qu’en accord avec l’idée de voir les personnes âgées vivent chez elles le plus longtemps possible, le député libéral Gord McNeilly a rappelé que les lits de longue durée dans sa circonscription à Charlottetown étaient occupés à 100 %.

N’est-ce pas une crise ? , a-t-il demandé.

Publicité

Peter Bevan-Baker, député vert de New Haven-Rocky Point, a souligné qu’un examen interne fait en 2021 par la régie de santé de l’Île-du-Prince-Édouard concluait qu’il fallait augmenter le nombre de places de longue durée de 35 % avant 2025.

Il a calculé que cela signifiait environ 375 lits.

Il a demandé quels progrès avaient été réalisés dans l’atteinte de cet objectif. Si la province était sur la bonne voie pour atteindre ce nombre, il ne devrait pas y avoir de si grands problèmes en ce moment, a-t-il avancé.

Christina Phillips, directrice des soins de santé aux aînés chez Santé Î.-P.-É., a répondu que le plan dans le rapport interne ne tenait pas compte des nouveaux programmes conçus pour garder les personnes âgées à la maison plus longtemps.

La régie se basait aussi sur les projections démographiques de l’époque.

Le gouvernement provincial prévoyait que la population de l’île augmenterait de 1,6 % en 2022, puis en 2023. L’augmentation a été deux fois plus grande.