Un homme poignardé dans le métro de Toronto

La police de Toronto a arrêté une femme et recherche un homme à la suite d’une attaque à la station Wilson, dans le nord-ouest de Toronto, jeudi en fin de journée.

La victime, un homme dans la cinquantaine, a été transportée à un centre de traumatologie. Ses blessures sont graves, selon les ambulanciers paramédicaux, mais on ne craint pas pour sa vie.

La station Wilson a été évacuée et les métros ne s’y arrêtent pas pour permettre à la police de mener son enquête. Les autobus ne s’arrêtent pas non plus à la station.

La femme dans la vingtaine qui a été arrêtée a, pour sa part, été légèrement blessée. Elle a été transportée à l’hôpital pour être soignée.

L’homme du début vingtaine qui est recherché mesure 5’11’’ (1,80 m) et était vêtu de noir.