Les propriétaires en difficultés financières en hausse de 125 % dans la région

Le nombre de propriétaires en difficultés financières est en hausse de 125 % en Abitibi-Témiscamingue depuis un an.

Selon le Registre foncier du Québec, le nombre d'actes de difficultés financières dans la région est passé de 8 en janvier 2023 à 18 en janvier 2024. Parmi ces actes figurent notamment le défaut de paiement sur une hypothèque ou sur un impôt foncier, une faillite ou une saisie.

Selon Robert Brière, directeur de la Chambre immobilière de l’Abitibi-Témiscamingue, cette situation, liée à la hausse des taux d'intérêt, était prévisible et n'est pas unique à la région.

Je ne suis pas surpris, et ce n’est pas propre à l’Abitibi-Témiscamingue. Partout au Québec, c’est la même chose. C’est principalement attribuable à la hausse des taux d’intérêt qu’on a subie lors des dernières années , indique-t-il.

Vers 2020, on pouvait avoir des renouvellements d’hypothèque ou des taux d’intérêt entre 1 et 2 %. La plupart des gens, à ce moment-là, ont pris des termes fixes pour trois à cinq ans. Aujourd’hui, en 2024, ces termes arrivent à échéance. Il faut renouveler les hypothèques et on passe de peut-être 1,5 % à 5 ou 6 %. La différence peut être très importante, surtout si on a une hypothèque de 300 000, 350 000 ou 400 000 dollars , fait observer M. Brière.

La difficulté des gens au niveau financier vient avec l’hypothèque mais aussi pour l’ensemble des paiements qu’on a à rencontrer, que ce soit au niveau de l’épicerie ou des déplacements, de l’automobile. C’est l’ensemble de nos obligations financières qui fait qu’on a de la difficulté aujourd’hui.

Au moins une autre année

Selon Robert Brière, ces difficultés financières pour les propriétaires vont perdurer au moins pour une autre année.

Au niveau des propriétaires, les difficultés vont demeurer présentes toute l’année, c’est certain. Cette année et probablement l’année prochaine également, parce qu’on est dans le cycle où on arrive au terme du cinq ans fixe qu’on avait en 2020 et 2021. Il y aura encore quelques propriétaires, malheureusement, qui éprouveront des difficultés à renouveler leur hypothèque , affirme-t-il.

M. Brière indique qu’il n’est pas impossible qu’un certain nombre de maisons soient remises sur le marché par des propriétaires n’ayant pas les moyens de payer les nouveaux coûts de l’hypothèque.

La grosse majorité des propriétaires en difficulté de paiement vont pouvoir se tourner de bord et mettre en vente leur maison pour régler les obligations financières. Ils ne seront donc probablement pas obligés, par exemple, de déclarer faillite parce qu’ils n’arrivent pas à payer. Ils pourront tout simplement revendre leur propriété et, à moins qu’ils aient acheté beaucoup plus cher que la valeur de leur propriété dans une période de surenchère, la grosse majorité des propriétaires pourront vendre leur maison et régler leurs obligations de cette manière-là , explique-t-il.

Une baisse des taux attendue

Après que la Banque du Canada ait annoncé maintenir son taux directeur à 5 % en janvier dernier, Robert Brière dit maintenant s’attendre à une baisse des taux d’intérêt au cours de l’année 2024.