Sherbrooke est-elle prête pour l’éclipse solaire? 

C'est à Sherbrooke qu'on pourra observer le plus longtemps l'éclipse solaire totale prévue le 8 avril prochain dans l’après-midi. Pour l'instant, la Ville a malgré tout décidé de déléguer l'organisation d'événements à des partenaires. Cette décision ne fait pas l'unanimité au sein du conseil municipal. Des astronomes amateurs se désolent par ailleurs que la population ne sera pas encadrée lors de ce moment historique.

Le Club des astronomes amateurs de Sherbrooke aurait en effet aimé que la Ville prenne les devants dans l'organisation d'un événement public gratuit.

Je suis un peu déçu qu’il n’y ait pas plus d’activités à Sherbrooke comme tel, car quand je regardais le beau site de Tourisme Cantons-de-l’Est, il y a beaucoup d’événements autour de Sherbrooke , constate Daniel Brousseau, qui est membre du club.

À Sherbrooke, c’est exceptionnel. Il va faire noir 3 minutes 25 secondes , ajoute-t-il.

Coaticook, Granby, Bromont et Lac-Mégantic organisent notamment des événements gratuits dans des parcs. Sherbrooke a plutôt décidé de déléguer l'organisation à des partenaires.

Destination Sherbrooke offrira ainsi une activité payante pour 750 personnes au Centre de foires.

Le Centre de services scolaire de la Région-de-Sherbrooke confirme quant à lui avoir déjà acheté des lunettes pour permettre à ses enseignants et à ses élèves d’observer l’éclipse, afin de faire de cette journée un événement éducatif.

Le Musée de la nature et des sciences de Sherbrooke prévoit également un événement.

Selon la conseillère municipale Christelle Lefèvre, la Ville sous-estime l’ampleur du phénomène.

Je l’ai vécue, l’éclipse totale en Europe en 99. J’ai vu les impacts, j’ai vu ce que ça représentait en amont, et le jour même aussi. Les gens se sont pas mal fait surprendre par la circulation, par l’engouement. Il y a beaucoup de gens qui se déplacent pour ce genre de chose. S’ils ne sont pas dans le couloir, ils vont se déplacer , estime-t-elle.

Le dossier sera abordé à la prochaine séance du conseil municipal. Reste à savoir si la Ville s'engagera davantage.

Nous, on a joué notre rôle de faciliter, de s’assurer que la population est en sécurité [pour regarder l’éclipse], mais aussi de ne pas faire de l’ombrage aux municipalités qui faisaient déjà quelque chose dans ce sens-là , affirme le conseiller municipal Raïs Kibonge.

Une chose est certaine : Daniel Brousseau sera au rendez-vous.

C’est vraiment exceptionnel. Nous, on l’a vécu en 2017 aux États-Unis, et c’est fou. C’est vraiment un événement, et je pense qu’il faut vivre ça en groupe.