Denis Leblanc reconnu coupable du meurtre de ses deux sœurs

Le Montréalais Denis Leblanc a été reconnu coupable jeudi du meurtre de ses deux sœurs au palais de justice de Montréal.

L'homme de 63 ans a été reconnu coupable des sept chefs d'accusation qui étaient portés contre lui, dont celui de deux meurtres au premier degré, mais également de tentative de meurtre sur une voisine et de tentative de meurtre sur deux policiers.

Le juge l'a condamné à une peine d'emprisonnement à perpétuité.

Les faits se sont déroulés le 3 octobre 2020 dans le quartier Hochelaga-Maisonneuve. Denis Leblanc, qui a été décrit par des voisins comme étant agité et perturbé , a d'abord ouvert le feu sur ses deux sœurs qui se trouvaient dans la ruelle. Il est ensuite allé à l'étage de l'immeuble où il habitait pour tenter de tuer une voisine. Celle-ci a pu s'échapper.

Quand le convoi policier est arrivé sur les lieux, l'accusé a commencé à tirer sur les forces de l'ordre.

La veille ou l'avant-veille, Denis Leblanc avait annoncé ses intentions de passer aux actes. Il avait dit à un ami qu'il possédait des armes de chasse et qu'elles étaient chargées. Il avait également affirmé qu'il voulait s'en prendre à des policiers et, plus particulièrement, à des policières.

Avec les informations de Valérie-Micaela Bain