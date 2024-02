Lac-Barrière conteste la Loi sur les mines en cour

La Cour supérieure du Québec entendra à compter de lundi la poursuite déposée en 2020 par la communauté anishnabe de Lac-Barrière pour invalider certaines parties de la Loi sur les mines.

La Première Nation Mitchikanibikok Inik estime que la Loi sur les mines est inconstitutionnelle parce qu’elle permet l’enregistrement de titres miniers (claims) sur les territoires des communautés autochtones sans les consulter en amont.

La communauté située dans la réserve faunique La Vérendrye sera représentée en cour par les avocats du Centre québécois du droit de l’environnement (CQDE) et Ecojustice.

La Constitution du Canada prévoit l’obligation de consulter et d’accommoder avant d’autoriser des activités minières sur les territoires qui pourraient affecter les droits et les titres autochtones ancestraux revendiqués , mentionne Me Marc Bishai, avocat au CQDE.

Le régime d’entrée libre du Québec, qui permet à n’importe qui d’obtenir un claim minier en territoire autochtone en quelques clics et en payant une somme dérisoire, ç'a un impact.

Les Anishnabe de Lac-Barrière estiment que Québec a tort de prétendre que les impacts se font seulement sentir en aval de l’octroi des claims, lorsque les activités d’exploration sont plus importantes, comme l’utilisation d’explosifs ou de machinerie.

De nombreux travaux sont possibles dès l’octroi du claim, sans avoir une quelconque permission ou consultation, souligne Me Bishai. D’autres tribunaux, comme ceux du Yukon et de la Colombie-Britannique, ont déjà statué que le seul fait d’octroyer un claim déclenche l’obligation de consulter. C’est exactement ce qu’on demande.

Les audiences devant la Cour supérieure sont prévues sur trois jours, au palais de justice de Montréal.