La Première Nation Musqueam à l’honneur au tournoi de rugby à sept de Vancouver

La Première Nation Musqueam est le partenaire autochtone de l’édition 2024 du tournoi de rugby à sept de Vancouver, connu sous le nom Vancouver Sevens. À travers une reconnaissance visuelle du territoire et des médailles conçues par une artiste de la Première Nation, entre autres, la culture Musqueam est mise à l’honneur dans les festivités.

C'est formidable de pouvoir raconter nos histoires , indique le chef de la Première Nation Musqueam, Wayne Sparrow.

Nous avons toujours cherché à enseigner le plus possible aux gens de Vancouver, de la Colombie-Britannique et du monde entier qui nous sommes et d'où nous venons.

Ouvrir en mode plein écran Le chef de la Première Nation Musqueam, Wayne Sparrow, s'enthousiasme que des artistes de sa communauté puissent partager et montrer leurs talents. (Photo d’archives) Photo : Radio-Canada / Ben Nelms

Pendant le tournoi, qui se déroule du 23 au 25 février à BC Place, les spectateurs pourront admirer un jeu de lumière représentant un tissage de l’artiste Debra Sparrow qui retrace l’histoire du territoire sur lequel se déroule le jeu.

Publicité

Le nom de la ville hôte sera également affiché en trois langues : hən̓q̓əmin̓əm̓ (en halkomelem), sqʷχʷoʔməʃ snit͡ʃim (en squamish) et en anglais. Il s’agit d’une collaboration avec trois Premières Nations du territoire, Musqueam, Squamish et Tsleil-Waututh.

Le tournoi de rugby à sept de Vancouver alterne son partenariat entre les trois Premières Nations.

Ces événements, ce sont plus que du rugby, ce sont des rassemblements internationaux. C'est l'occasion de mettre en valeur notre ville, les habitants de la région. Il était très important pour nous que la communauté locale des Premières Nations fasse partie de cette mise en valeur , indique Jamie Levchuk, directeur général des opérations et du développement chez Rugby Canada.

Une médaille d’or résiliente

Les vainqueurs du tournoi recevront une pièce spéciale de la culture autochtone. Cette année, la médaille d'or a été conçue par l’artiste Musqueam Aleen Sparrow.

La médaille d'or que j'ai conçue pour le rugby à sept incarne l'esprit de résilience et le lien avec la nature profondément ancrés dans ma culture Musqueam , explique Aleen Sparrow.

Ouvrir en mode plein écran En s’inspirant des traditions de tissage des textiles salish, l’artiste Aleen Sparrow explique que le motif rappelant la montagne, symbole de la force et de l'endurance du peuple Musqueam, rappelle la force intérieure des athlètes. Photo : Fournie par la Première Nation Musqueam

À l'instar de nos ancêtres qui excellaient dans des activités sportives comme le canoë et la crosse, ces joueurs incarnent le même esprit d'athlétisme et de compétition, faisant de cette médaille un symbole de triomphe sur l'adversité.

Réconciliation à travers le sport

Je dis toujours à la Ville [de Vancouver] et à la province que, par le passé, nous avons été oubliés , indique le chef Wayne Sparrow. Les Premières Nations ont été laissées pour compte avec les pensionnats, le colonialisme et la création des réserves , précise-t-il.

En tant que communauté, dans la ville et dans la province, nous ne devrions pas être devant ni derrière : nous devrions tous marcher ensemble.

Le rugby est un sport ouvert à tous. Lorsque nous organisons des événements, il est important que les Premières Nations et les peuples autochtones fassent partie de notre réflexion , affirme Jamie Levchuk.

Publicité

Des rencontres entre les Premières Nations locales et les équipes de rugby de la Nouvelle-Zélande et de Fiji ont d’ailleurs eu lieu.

Les équipes ont joué avec nos enfants et ont ensuite fait quelques chansons et danses, loin du terrain et du public , précise le chef Wayne Sparrow. Y penser me fait sourire.

En 2021, Destination Vancouver a signé un protocole d'accord avec Indigenous Tourism BC, un organisme à but non lucratif formé par des acteurs du secteur touristique autochtone de la Colombie-Britannique, afin de promouvoir les cultures, les expériences et les entreprises autochtones.

En 2022, le conseil municipal de Vancouver a adopté la déclaration des Nations unies sur les droits des peuples autochtones.

Avec des informations de Yann Lacoste