Wab Kinew confiant que la fouille du dépotoir Prairie Green commence en 2024

Le premier ministre du Manitoba, Wab Kinew, se dit persuadé que la fouille pour trouver les restes de femmes autochtones assassinées, qui se trouveraient dans une décharge à l'extérieur de Winnipeg, commencerait cette année. Pour sa part, l'Assemblée des chefs du Manitoba dit toujours attendre des signes de progrès.

Nous allons fouiller la décharge de Prairie Green. Nous allons travailler avec les familles tout au long du processus et avec les leaders autochtones , a déclaré M. Kinew, jeudi lors d'une conférence de presse, avec Justin Trudeau lors d'une annonce en matière de financement en santé.

Nous serons également présents pour soutenir les familles au cours des prochains mois qui s'annoncent difficiles.

Ouvrir en mode plein écran Wab Kinew s'adresse aux journalistes, lors de la conférence de presse, au Collège RRC Polytech annonçant l'octroi d'un financement fédéral dans le cadre d'ententes bilatérales en santé, jeudi. Photo : Radio-Canada / Randall McKenzie

Le gouvernement néo-démocrate a promis de fouiller la décharge de Prairie Green, au nord de la capitale manitobaine. La police croit que les restes de Morgan Harris et de Marcedes Myran se trouvent dans la décharge, mais elle a refusé de fouiller les lieux pour des raisons de sécurité.

Jeremy Skibicki a été accusé de meurtre au premier degré pour la mort de Mme Harris, de Mme Myran et de deux autres personnes : Rebecca Contois, dont les restes partiels ont été retrouvés dans une autre décharge, à Winnipeg, en 2022, et une femme non identifiée que les dirigeants autochtones appellent Buffalo Woman . Son procès doit débuter en avril.

Le financement doit toujours être obtenu

Une deuxième étude de faisabilité a été achevée au début de l'année par l'Assemblée des chefs du Manitoba, en collaboration avec une firme de formation aux interventions d'urgence. Le document indique que la fouille pourrait commencer vers la fin du mois d'octobre si le financement était assuré avant le 1er février, ce qui n'est toujours pas le cas.

Publicité

Le rapport souligne que le financement est nécessaire des mois à l'avance parce qu'il y a beaucoup de travail à faire pour mettre en place les machines, construire les bâtiments et obtenir l'approbation environnementale pour traiter l'amiante et d'autres matériaux dans la décharge.

Le rapport n'a pas été rendu public, mais la Presse canadienne en a obtenu une copie.

Le document présente des plans pour contrôler l'amiante, un matériau cancérigène, y compris l'utilisation d'un équipement de protection complet pour les travailleurs et le maintien de la zone humide pour empêcher l'amiante de se répandre dans l'air.

L'Assemblée des chefs du Manitoba avait demandé 20 millions de dollars l'année dernière pour lancer le processus. Le coût total des recherches pourrait s'élever à 90 millions de dollars ou plus, et il n'y a aucune garantie de succès, selon le rapport.

Ouvrir en mode plein écran La grande cheffe de l'Assemblée des chefs du Manitoba, Cathy Merrick (Photo d'archives) Photo : Radio-Canada / Trevor Lyons

L'Assemblée des chefs du Manitoba a affirmé jeudi qu'elle se réjouit de voir Wab Kinew engagé à réaliser sa promesse de fouiller la décharge. Elle ajoute que les gouvernements provincial et fédéral ne se sont toujours pas encore impliqués pour respecter les plans du rapport.

Publicité

Nous attendons de savoir comment aller de l'avant avec le rapport que mon bureau a envoyé aux deux ordres de gouvernement le 24 janvier , a affirmé la grande cheffe Cathy Merrick, dans une déclaration écrite.

L'absence de représentation des Premières Nations dans les réunions ou de participation aux discussions entre la province et le gouvernement fédéral est troublante.

Le premier ministre du Canada, Justin Trudeau, a quant à lui affirmé, jeudi, que le gouvernement fédéral soutiendrait la fouille.

J'ai rencontré les familles des victimes et je continue à m'engager à ce que le gouvernement fédéral soit présent en tant que partenaire , a-t-il souligné.

Avec les informations de La Presse canadienne