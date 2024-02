Projet de 350 logements à La Baie : les travaux débuteront au printemps

Les travaux du projet immobilier de 350 logements planifié à La Baie doivent débuter au printemps. Les deux premiers bâtiments du projet de 80 M$ devraient être construits d’ici la fin de l’été.

Les trois promoteurs derrière l’entreprise Développement Horizon ont obtenu leur permis de construction pour débuter les travaux du projet immobilier qui sera accessible à partir de la rue des Frênes, dans le secteur de Bagotville.

Ils avaient entamé des démarches l’an dernier afin d’obtenir une modification de zonage dans ce secteur du quartier des Arbres.

Le projet comprend de la verdure en bordure de rue. Photo : Gracieuseté de Développement Horizon

Deux bâtiments de 20 unités doivent être construits d’ici la fin de l’été. Ils pourront être habités avant l’hiver, selon la planification des entrepreneurs. Les travaux pour préparer le terrain débuteront au printemps.

Au total, le projet comptera 20 bâtiments de trois à cinq étages qui rassembleront de 8 à 50 unités.

Des trois et demi et des quatre et demi seront principalement offerts, indique le président de Développement Horizon, Frédéric Kokai-Kunn, mais l’offre pourra être adaptée selon les demandes au fil des bâtiments qui s’ajouteront.

Le projet comprendrait également des édifices de cinq étages. Photo : Gracieuseté de Développement Horizon

Le projet ne prévoit pas offrir de logements abordables, précise-t-il.

Pour les tarifs, ça va être ceux du marché actuellement, pour le neuf. Nous on a la vision de justement construire du nouveau pour être en mesure de libérer les appartements déjà existants qui vont créer de la place à des prix qui sont un peu plus abordables.

Répondre à la pénurie de logements

Les promoteurs ciblent plutôt une clientèle qui recherche des logements neufs dans le contexte de la pénurie de logements et souhaitent répondre à un besoin de logements pour des travailleurs qui pourraient s’établir dans la région avec la venue de grands projets espérés au Port de Saguenay liés à la filière batterie.

À terme, le projet comptera 350 logements. Photo : Gracieuseté de Développement Horizon

Ils misent également sur le site, qui est surélevé dans le quartier et qui offre une vue sur la baie des Ha! Ha! pour attirer cette clientèle. Des espaces verts seront aussi aménagés.

L’un des promoteurs, Hugues Dresdell, souligne que plusieurs raisons les ont incités à choisir La Baie pour le projet. Le port [quai de croisière], surtout, le côté culturel, les bateaux de croisières, le terrain a une vue exceptionnelle de 360 degrés sur la baie, on ne pouvait pas penser que ça ne pourrait pas fonctionner , énumère-t-il.

Frédéric Anthony Kokai-Kuun et Hugues Dresdell sont les promoteurs de Développement Horizon, qui pilotent un projet de 350 logements à La Baie, dans le quartier des Arbres, dans le secteur de Bagotville. Jean Boivin fait aussi partie des investisseurs du projet. Photo : Radio-Canada / Myriam Gauthier

Les partenaires d’affaires espèrent que la moitié des unités pourra être construite d’ici trois ans.

Jean Boivin, qui fait partie de la famille propriétaire de la résidence Manoir Champlain, à Chicoutimi, complète l’équipe des trois promoteurs.

Il faisait partie des promoteurs derrière un projet de résidence pour aînés qui avait été planifié au même endroit à La Baie il y a une dizaine d’années, mais qui ne s’est finalement pas concrétisé.

Faciliter la venue de grands projets

Le projet répond à un besoin de logements à La Baie, estime le conseiller municipal du secteur, Jean Tremblay. Le taux d'inoccupation demeure très faible, à 1,3 % à Saguenay, selon les dernières données de la Société canadienne d’hypothèque et de logement (SCHL).

Jean Tremblay est le conseiller municipal du secteur. Photo : Radio-Canada / Myriam Gauthier

Il croit également que ce projet contribuera à faciliter la venue de grands projets et de travailleurs à Saguenay, alors que la pénurie de logements est un enjeu qui est soulevé par les entreprises.

Là, enfin, on a un projet qui peut se monter, qui peut fournir la place à des travailleurs qui pourraient arriver, au cas qu’il arrive une belle nouvelle au Port de Saguenay. On en a besoin, si on pouvait avoir une belle nouvelle cette année, de nos gouvernements supérieurs. On serait prêt, en tout cas, on aurait un endroit pour dire : "On commence."