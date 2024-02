Une enseignante se dit déçue face à l’impasse des négociations entre la STF et la province

L'enseignante Amanda Jacek-Flaman de l’École secondaire catholique Archbishop M.C. O'Neill à Regina exprime sa déception en voyant que les négociations entre la Fédération des enseignants de la Saskatchewan (STF) et le gouvernement provincial sont une fois de plus dans une « impasse ».

Selon Mme Jacek-Flaman, les grèves représentent le seul moyen de pression pour inciter le gouvernement à reprendre les négociations.

Je suis déçue qu'on soit arrivé à ce point-là, mais il me semble n'avoir aucune autre manière de faire réagir le gouvernement , indique Amanda Jacek-Flaman lors d’une entrevue accordée à l'émission Point du jour.

Mercredi, le syndicat a annoncé une grève tournante qui va toucher notamment les divisions scolaires de Prince Albert et l'Association des enseignants Tri-West, dans le centre ouest de la Saskatchewan.

L’École St-Isidore de Bellevue, l’École Valois de Prince Albert et l'École Père Mercure de North Battleford seront également touchées par cette grève.

De plus, la STF a indiqué qu'il n'y aura pas de surveillance pendant la pause du midi, vendredi, et ce, dans toutes les écoles de la province.

Amanda Jacek-Flaman assure que ni elle ni ses collègues n'assureront la surveillance des élèves pendant la pause de midi, vendredi.

La STF et le gouvernement de la Saskatchewan doivent encore parvenir à un accord sur des questions telles que la complexité des classes, une problématique à laquelle l'enseignante Amanda Jacek-Flaman affirme être confrontée quotidiennement.

Les classes deviennent de plus en plus grandes et puis c’est plus difficile à gérer. On a des élèves avec des troubles de santé mentale. On doit toujours faire des adaptations , déplore Mme Jacek-Flaman.

Je ne dis pas que je ne veux pas soutenir ces élèves, chaque enfant mérite une éducation où il peut réussir, mais en tant qu'enseignante ça devient vraiment difficile d'aider tous les élèves comme ils méritent , ajoute-t-elle.

Actuellement, aucune information n'est disponible concernant d'éventuelles reprises des négociations entre les deux parties. Néanmoins, Amanda Jacek-Flaman espère une résolution rapide du conflit afin d'éviter tout impact sur l'éducation des enfants.

Puisqu'il y a des personnes qui voient que l'éducation que reçoivent leurs enfants n'est pas ce que ça devrait être, à ce moment-là, le gouvernement va s'en rendre compte lui aussi , indique Mme Jacek-Flaman.

Pour sa part, le ministère de l'Éducation de la Saskatchewan se dit prêt à reprendre les négociations.

Avec les informations de Bryanna Frankel, Anne-Frédérique Tremblay et Fred Harding