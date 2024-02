Vol du cadre signé par Jean Béliveau : la police recherche un témoin

La police de Québec diffuse une photo pour que la population aide à identifier un témoin qui aurait « possiblement aperçu le suspect » durant la soirée du 11 février au Centre Vidéotron.

Selon les images fournies par le Service de police de la Ville de Québec, le témoin est un homme qui portait une tuque et un cache-cou de couleur noire le soir du vol. L’homme portait aussi un manteau noir et rouge et un jean bleu pâle.

L’enquête permet de démontrer qu’un témoin aurait possiblement aperçu le suspect , a fait savoir le sergent aux communications du SPVQ, Pierre-Olivier Lévesque.

La photo dérobée a été prise lors d’un match caritatif opposant les Canadiens de Montréal aux As de Québec, en 1959, au profit de la toute première édition du Tournoi pee-wee de Québec. Dans l’uniforme tricolore, Jean Béliveau fait la mise au jeu protocolaire face à son ancienne équipe, les As.

Ouvrir en mode plein écran Une copie de la photo dérobée se retrouve dans le livre retraçant l'histoire du Tournoi de hockey peewee de Québec. Celle se trouvant dans le cadre volé a toutefois été signée par le défunt Jean Béliveau. Photo : Radio-Canada / Bruno Giguere

La police invite à composer le 911 ou pour transmettre une information qui sera traitée de façon confidentielle, la population peut utiliser le 418 641-AGIR (2447) et pour les gens de l’extérieur de la ville de Québec, le 1 888 641-AGIR.