L’ex-président du South Asian Centre de Windsor accusé de fraude

Les policiers de Windsor ont accusé l'ancien président du South Asian Centre de Windsor de fraude, mercredi. Sushil Jain aurait subtilisé un total de 362 739 $ à l'organisation à but non lucratif entre septembre 2011 et juin 2023.

Un avocat représentant le South Asian Centre de Windsor [SACW, Centre sud-asiatique de Windsor, traduction libre] affirme qu'il y a un élément de choc et de déception dans la communauté suite aux accusations de fraude portées contre M. Jain.

Chaque sou compte pour une société à but non lucratif comme le South Asian Centre of Windsor et [l’organisation] espère vraiment récupérer cet argent , a déclaré l'avocat David Robins.

Grâce à leur enquête, les policiers ont découvert qu'un total de 362 739 $ destinés à l'organisme de bienfaisance a plutôt été déposé sur les comptes bancaires personnels du suspect , a déclaré la police de Windsor dans un communiqué.

Contacté mercredi, M. Jain a refusé de parler à CBC News. Les allégations n'ont pas été vérifiées par les tribunaux.

Des relevés bancaires

Après la démission de M. Jain en tant que président du SACW en avril 2023, Me Robins affirme que le conseil d'administration lui a demandé de divulguer ses relevés bancaires.

Ils lui ont demandé une explication, une comptabilité et une certaine coopération pour obtenir les relevés bancaires des comptes qu'il avait ouverts au nom du SACW et auxquels le conseil n'avait pas pu accéder , a déclaré Me Robins. Je crois savoir que lorsqu'il a refusé de coopérer, ils ont porté l'affaire devant les policiers de Windsor.

Le centre a mis en place de nouvelles mesures financières, a déclaré le président du SACW , Fazle Baki, dans un communiqué.

La SACW a mis en place de nouveaux contrôles financiers afin d'éviter toute nouvelle inconduite. Nous sommes déterminés à récupérer les fonds [qui auraient été] détournés , a déclaré M. Baki.

Me Robins a ajouté que le public devait être rassuré par la mise en œuvre de mesures financières.

Le SACW dépend uniquement des subventions, des dons et du soutien de ses membres , a-t-il déclaré. Je pense qu'il est important que le public sache que des mesures ont été prises par le nouveau conseil d'administration pour que les irrégularités présumées [...] ne se reproduisent plus.

Si M. Jain est condamné, le SACW espère que la Couronne envisagera une ordonnance de restitution demandant à l'accusé de rembourser l'argent prétendument volé, a déclaré Me Robins, mais le SACW pourrait également envisager des poursuites civiles .

Avec les informations de Oliver Thompson de CBC