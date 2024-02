Des médias traditionnels et sociaux propagent du racisme, selon une nouvelle étude

Des Edmontoniens francophones estiment que des médias sociaux et traditionnels continuent d’entretenir des préjugés et discriminations racistes qui déteignent négativement sur leur santé mentale et leur épanouissement socioprofessionnel. C'est ce qui ressort d'une nouvelle étude commandée par l'Alliance Jeunesse-Famille de l’Alberta Society (AJFAS).

L’étude menée par le politologue Mamadou Ka de l'Université de Saint-Boniface au Manitoba, auprès de 60 jeunes âgés en moyenne de 20 ans et qui vivent à Edmonton depuis au moins six ans, a été présentée jeudi à Cité francophone à Edmonton.

Selon le principal chercheur, la grande majorité pense que les professionnels des médias et certains internautes reproduisent régulièrement dans leur schéma d'information la réalité en fonction des idéologies et des valeurs de la société.

Ces jeunes disent par exemple que si un crime est commis par un Noir, on met l'accent plus dessus que sur qui a été commis par quelqu'un d'autre. Il y a certains quartiers, par exemple, qui sont plus habités par les minorités visibles, qui sont chaque fois stigmatisées.

Selon l'étude, il y a une mauvaise représentation de la communauté noire dans les médias et les sujets négatifs concernant la communauté noire seraient plus appuyés que des événements élogieux à l’endroit des Noirs.

Un extrait de la présentation de l'étude sur la désinformation et le racisme dans les médias auprès des jeunes d'Edmonton, par le Dr Mamadou Ka. Photo : Radio-Canada / Flore Tamko Mbensi

Selon le Dr Mamadou Ka, les jeunes sondés ont trouvé une forme de désinformation particulière qu’ils attribuent entre autres aux médias traditionnels, notamment ceux relevant de la Loi sur la radiodiffusion au Canada : la désinformation par omission .

C'est le fait de ne pas diffuser des informations qui pourraient donner une bonne image et présenter positivement la communauté noire , explique le Dr Mamadou Ka.

Le Dr Mamadou Ka a été sollicité par l'Alliance Jeunesse-Famille de l'Alberta Society (AJFAS) pour conduire cette étude. Photo : Radio-Canada / Flore Tamko Mbensi

Certains participants soulignent aussi le fait que dans les médias régis par la loi, c'est-à-dire les médias comme Radio-Canada et puis CBC, le racisme est beaucoup plus subtil , précise le chercheur, ajoutant que les répondants reprochent au diffuseur public entre autres de faire de la saillance sur les enjeux impliquant des Noirs .

Le président de la Francophonie albertaine plurielle (FRAP), abonde dans le même sens : il y a une sorte de racisme subtil qui est véhiculé dans les médias officiels notamment. Mais il y a aussi parfois un racisme ouvert qui passe par les médias sociaux. Donc c'était à mon avis important d'avoir l'avis des jeunes.

Selon le rapport, la désinformation, à travers les médias classiques ou les médias sociaux, contribue à la perpétuation du racisme systémique.

Des conséquences sur les jeunes Noirs

Les jeunes répondants noirs francophones soutiennent, dans le rapport, que les stéréotypes et les préjugés véhiculés par les médias, sociaux ou non, ont des répercussions profondes sur l'estime de soi et leur bien-être mental.

Le rapport relève aussi des solutions formulées par les gens sondés.

De l'éducation aux médias et à la sensibilisation à la diversité culturelle, en passant par le renforcement des réseaux de soutien communautaire, les gens interrogés ont souligné l'importance de l'action collective pour créer un environnement plus inclusif et équitable pour tous les jeunes.

L'Alliance Jeunesse-Famille de l'Alberta Society, que dirige Luketa M'Pindou, se positionne comme un organisme qui lutte entre autres contre le racisme. Photo : Radio-Canada / Flore Tamko Mbensi

Des jeunes pensent qu'il faut davantage militer en faveur des médias plus inclusifs, afin que des modèles issus de leur communauté soient plus visibles. Une proposition soutenue par Alphonse Ahola de la FRAP . Il faut faire en sorte que ces jeunes aient des modèles, des gens dans la communauté qu'ils peuvent voir comme étant des personnes qui ouvrent la voie pour une promotion de ces jeunes-là .

C'est important dans un pays comme le Canada qu’on puisse valoriser la contribution des personnes noires à travers le pays, et pas seulement en février, pendant le mois de l'histoire des Noirs, mais tous les jours, chaque jour, à travers les médias.

Au niveau de la prise en charge personnelle, ils estiment que les jeunes Noirs doivent porter une attention particulière à l’information, en développant les réflexes de consulter et vérifier les sources d'informations qui leur semblent ambiguës.