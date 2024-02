La main-d’œuvre indépendante coûte très cher au CISSS de la Gaspésie

Le Centre intégré en santé et services sociaux (CISSS) de la Gaspésie anticipe un déficit de 31 M$ pour l’exercice financier 2023-2024 qui se terminera le 31 mars prochain.

Environ 80 % de ce montant correspond aux coûts de la main-d’œuvre indépendante (MOI), indique le président-directeur général du CISSS , Martin Pelletier. Selon lui, ces frais oscillent entre 25 et 29 millions de dollars pour l’année 2023-2024.

Le PDG explique que l’organisme régional n’a d’autre choix que d’avoir recours à cette main-d’œuvre indépendante, puisque les ressources actuelles ne sont pas suffisantes pour maintenir des services essentiels.

Le recours à main-d’œuvre indépendante est reconnu par le ministère [de la Santé et des Services sociaux] au niveau de la réalité régionale, mais il n’est pas financé automatiquement , précise-t-il.

Le PDG du CISSS de la Gaspésie, Martin Pelletier admet que l'embauche de la main-d'oeuvre indépendante explique une grande partie du déficit anticipé.

Il ajoute que le salaire horaire d’une main-d’œuvre indépendante est en moyenne 100 $ supérieur au salaire d’un employé du CISSS , qui est en moyenne de 40 $ de l’heure.

M. Pelletier ne croit pas que le gouvernement sera en mesure de combler l’écart dans un contexte d’un déficit aussi coûteux. On a des efforts à faire , dit-il.

En juin dernier, ce déficit était initialement anticipé à 34 millions de dollars pour ensuite passer à 37 millions de dollars au trimestre suivant.

C’est une confirmation de revenus imprévus du ministère de la Santé, de plusieurs millions de dollars, qui a permis d’atténuer un peu la facture. Ce ne sont pas des mesures qu’on a prises sur le terrain qui nous permettent de diminuer ce déficit-là , avoue M. Pelletier.

Autrement, un montant de 1,5 million de dollars du déficit correspond aux intérêts d’emprunts impayés et une autre somme de 2 millions de dollars est attribuable à l’absentéisme des employés.

L’absentéisme n’arrive jamais à zéro, mais on sait que notre taux est assez élevé […] si on réussi à rapatrier à ramener notre monde au travail, sans les ramener à 100 %, on pourrait quand même aller chercher entre 500 000 $ et 1 million [de dollars] sur ce coût d’absentéisme , fait valoir Martin Pelletier.

Recrutement et personnel international

M. Pelletier se fait tout de même optimiste. Il indique que le réseau local de santé du Rocher-Percé a moins recours à la MOI en soins infirmiers dernièrement. C’est une bonne nouvelle, parce que ça veut dire qu’on a réussi à embaucher et qu’il y a une attractivité de ce côté-là , dit-il.

Le PDG du CISSS mise également sur les cohortes d’infirmières internationales pour atténuer son recours à la main-d’œuvre indépendante. Le CISSS a accueilli en 2022 une première cohorte de 38 infirmières et infirmiers diplômés hors Canada.

Leur formation étant à présent complétée, les infirmières doivent maintenant passer leur examen de l’Ordre des infirmières et des infirmiers du Québec.

On espère qu’elles vont toutes passer, mais on le sait que ça n’arrivera pas, parce que d’année en année, les taux de [réussite sont] variables, mais on compte beaucoup là-dessus et au moment où elles deviennent de vraies infirmières, on va être capable d’éliminer une certaine quantité de main-d’œuvre indépendante , soutient le PDG .

Une deuxième cohorte de 40 infirmières et infirmiers est arrivée en septembre dernier, qui doit passer l’examen de l’Ordre l’an prochain.

M. Pelletier indique que le CISSS de la Gaspésie a déjà levé la main pour accueillir une troisième cohorte d’une vingtaine de personnes au printemps 2025.

Le ministère de la Santé se donne jusqu’en 2026 pour ne plus dépendre de la main-d’œuvre indépendante.

Dans cette foulée, Martin Pelletier mentionne que son organisation travaille actuellement sur un plan dans le but de s’en affranchir.