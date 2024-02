La construction d’immeubles à logements s’enflamme à Val-d’Or

L’année 2024 s’annonce fertile pour la construction de logements à Val-d’Or, une ville qui doit composer avec le plus faible taux d’inoccupation de l'Abitibi.

Des projets majeurs de construction sont déjà en cours de réalisation ou le seront au cours des prochains mois. La plus récente annonce concerne 120 condos et logements locatifs qui seront construits par Construction Trem-Nor dans le lotissement du Domaine des Deux Lacs.

La compagnie Constructions Boréal Abitibi est elle aussi très active avec les travaux en cours dans un immeuble de 98 logements sur le prolongement du boulevard Forest, en plus d’un cinquième immeuble projeté sur la rue Giguère.

Cette même rue Giguère, où la compagnie Construction KG2 construit elle aussi un troisième immeuble multilogements, est d’ailleurs le théâtre de travaux d’aménagement de 11 terrains que la Ville de Val-d’Or entend mettre en vente pour des immeubles de quatre à six logements.

La Ville de Val-d'Or prépare 12 terrains sur la rue Giguère, qui seront vendus pour la construction d'immeubles de quatre à six logements. Photo : Radio-Canada / Marc-André Landry

Après une année 2023 plutôt tranquille en matière de création de logements sur le territoire de Val-d’Or, la mairesse Céline Brindamour sent que le vent tourne.

On a eu beaucoup de pourparlers avec des entrepreneurs au cours des dernières années, mais là, ça part dans le bon sens.

Les promoteurs se sont assurés de la disponibilité de la main-d’œuvre pendant qu’on a travaillé, de notre côté, sur des changements de règlements de zonage. Là, on est rendus à ce que les pelles soient prêtes , signale Mme Brindamour.

Construction Trem-Nor espère commencer les travaux à ses premiers bâtiments cet été et échelonner la construction de ses 120 unités sur trois ans, le tout au coût de 48 millions de dollars. Pour le copropriétaire Christian Tinor-Roy, il est clair que le marché actuel est favorable pour de tels projets.

On possède déjà près de 200 logements à Val-d’Or et on voit que la demande est très forte, confirme-t-il. On n’a pas encore beaucoup parlé de notre dernier projet et, déjà, on reçoit des appels de gens intéressés. Même s’il y a plusieurs projets qui lèvent en même temps, la demande ne baisse pas pour autant. On voit un réel engouement.

Dans l'ordre : Yvan Morin et Frédéric Vincent, copropriétaires du Domaine des Deux Lacs, ainsi que Christian Tinor-Roy et Sébastien Tremblay, copropriétaires de Construction Trem-Nor. Photo : Gracieuseté

Contrerer la pénurie de logements

Aux prises avec une pénurie de logements et avec un taux d’inoccupation de 0,4 %, Val-d’Or dit avoir été proactive pour renverser la vapeur. Les travaux de prolongement du boulevard Forest permettront d’ailleurs la construction de deux immeubles de 100 logements, un autre projet étant annoncé par un second promoteur.

Le taux d’inoccupation était à 2,2 % quand je suis arrivée à la mairie, rappelle Céline Brindamour. On sait que ça peut bouger vite, mais c’est inquiétant présentement. Une chance qu’il y avait eu quelques projets réalisés au cours des dernières années. Il faut maintenant aller à grande vitesse. On est encouragés, mais même avec des gros édifices de 100 logements, on sait qu’il ne faudra pas que ça arrête. On continue d’être aux aguets et de faire les travaux qui vont permettre aux entrepreneurs d’aller de l’avant. On voit ça comme un gros casse-tête où tout s’additionne.

L'entreprise Constructions Boréal Abitibi a amorcé les travaux pour construire un immeuble de 98 logements sur le prolongement du boulevard Forest, à Val-d'Or. Photo : Radio-Canada / Marc-André Landry

Malgré tous les projets de construction en cours, la Ville de Val-d’Or est consciente du fait qu’il faudra davantage de logements abordables et sociaux pour répondre aux besoins d’une clientèle moins fortunée. Je ne pourrai jamais vous dire que ces projets vont permettre de baisser les prix , reconnaît la mairesse Brindamour.

Avec une forte demande, les prix sont plus élevés. Mais on entend aussi parler de promoteurs qui envisagent des logements abordables dans leurs projets, avec les annonces de programmes d’aide. On espère que ça aura un impact, poursuit-elle. On se dit aussi que les nouveaux logements vont amener des gens à vendre leur propriété en ville pour s’y installer. Ça peut amener des maisons à prix raisonnable sur le marché pour d’éventuels premiers acheteurs.

La construction d'immeubles à logements fonctionne à plein régime à Val-d'Or par les temps qui courent. Photo : Radio-Canada / Marc-André Landry

Logements sociaux

Val-d’Or dit aussi être en pourparlers en vue de l’achat d’un terrain qui permettra à l’Office municipal d’habitation d’ajouter deux immeubles de 30 à 40 logements à son parc de logements sociaux.

Même si son projet au Domaine des Deux Lacs amènera sur le marché des unités de moyenne gamme à haut de gamme, Christian Tinor-Roy affirme aussi qu'il examine la possibilité de miser sur des logements plus abordables à l'avenir.