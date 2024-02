En cette semaine de la persévérance scolaire, le Centre de services scolaire Harricana (CSSH) souligne la contribution importante du Mouvement de la relève d’Amos-région (MRAR). Le CSSH a décerné à l’organisme communautaire son Prix partenaire de la persévérance scolaire pour son travail auprès des élèves en situation de décrochage.

C’est la deuxième fois depuis 2015 que le MRAR voit son travail reconnu par le Centre de services scolaire Harricana. Cette fois-ci, son accompagnement a permis à plus de 150 élèves à risque de décrocher ou qui avaient décroché de rester ou de revenir à l’école au cours des deux dernières années.

Les projets ont évolué dans le temps, mais c’est toujours un partenaire important au niveau de la persévérance scolaire pour aider nos jeunes qui sont démotivés à poursuivre leurs études. Ils sont présents avec peut-être des outils différents que le milieu scolaire, mais qui aident à avancer et arriver à l‘objectif qui est la réussite de chacun.

Ouvrir en mode plein écran Johanne Godbout, directrice du secrétariat général et des communications au Centre de services scolaire Harricana. Photo : Radio-Canada / Martin Guindon

Les élèves en situation de décrochage sont recommandés au MRAR par leur équipe-école et ils doivent s’engager dans le processus sur une base volontaire.

Ce sont des jeunes sur la limite de partir ou qui sont en train de partir. On leur demande s’ils aimeraient avoir l'intervention des gens du MRAR. Quand ils acceptent, ils sont rencontrés, il y a des discussions, on fait des projets, et avec le projet de vie, ça donne souvent un sens aux études. Les jeunes sont motivés et persévèrent dans leur projet , fait valoir Mme Godbout.

Une approche plus globale

C’est cette approche plus globale qui permet souvent au MRAR d’aller plus loin. En agissant sur plusieurs facteurs, dont la famille et le travail, l’organisme peut aider les jeunes en panne de motivation à recentrer leur parcours scolaire à l’intérieur de leur projet de vie.

On accompagne vraiment les jeunes qui sont à risque de décrochage scolaire au niveau de leur vie globale. On est un organisme communautaire, on vient vraiment travailler tous les facteurs de protection. Autant dans la famille, autant au niveau de l’emploi et autant au niveau académique aussi , précise Audrey-Maude Trudel, l’une des trois intervenantes jeunesse en persévérance scolaire du MRAR.

Ouvrir en mode plein écran Audrey-Maude Trudel, intervenante jeunesse en persévérance scolaire au MRAR, en compagnie de Danika St-Pierre Caron, participante l'an dernier au Séjour culturel et historique. Photo : Radio-Canada / Martin Guindon

Le MRAR intervient en suivi individuel auprès des élèves des écoles secondaires d’Amos et de Barraute, mais aussi auprès des élèves du Centre d’éducation des adultes La Passerelle.

Pour le secteur adulte, on a aussi un projet qui s’appelle le Séjour culturel et historique. C’est un mélange d'ateliers de groupe et de suivi individuel avec le jeune. On va les suivre en individuel pour qu’ils atteignent leur objectif académique. On va aussi essayer de les outiller le mieux possible selon leurs besoins, mais en groupe. Ça leur permet de socialiser et d’avoir un sentiment d’appartenance au groupe. Ça renforce vraiment leur bien-être et leur appartenance à l’école , signale Audrey-Maude Trudel.

Le MRAR a pour mission de favoriser l'intégration sociale et professionnelle des jeunes âgés de 16 à 35 ans sur le territoire de la MRC Abitibi.

La plus belle année de sa vie

Le parcours scolaire de Danika St-Pierre Caron, qui a aujourd’hui 18 ans, a pris une tournure positive avec l’accompagnement du MRAR . Elle a quitté le secondaire régulier afin de poursuivre ses études au Centre d’éducation des adultes La Passerelle l’an dernier.

Ouvrir en mode plein écran Les participants au Séjour culturel et historique ont visité Ottawa l'an dernier. Photo : Gracieuseté - MRAR

Danika a ainsi pu participer au Séjour culturel et historique, qui consiste à préparer un voyage de fin d’année à Québec ou à Ottawa, en plus d’organiser des activités de financement.

Avec le petit groupe, on apprend à se connaître, à faire des petites choses en groupe. Ça nous a aussi permis de nous sortir les cahiers de la tête. On se voyait une fois par semaine. Ça nous permettait de respirer, d’enlever la pression scolaire sur nos épaules et d’avoir un petit moment de plaisir. Surtout que dans mon cas, je ne faisais pas d'autres activités à l’extérieur de la maison ou de l'école , mentionne-t-elle.

Danika St-Pierre Caron a ainsi trouvé la motivation nécessaire pour décrocher des diplômes et poursuit cette année dans un programme travail-études en secrétariat offert par le Centre de formation Harricana. Elle est aujourd’hui très reconnaissante.